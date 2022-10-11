Yeşil Hat boyunca çekilen demir parmaklıklar Türkiye menşeli

Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yönelik mülteci akının engellenmesi amacıyla Peristerona-Astromerit-Akaça ve “Avlona” (Gayretköy) bölgelerine yerleştirilen demir parmaklıkların, Türkiye menşeli olduğu ortaya çıktı.

Politis gazetesi, “Nuris’in Türkiye Tarafından Mülteci Konusunun Araç Haline Getirilmesine Karşı-Made In Türkiye Demir Parmaklıklar” başlıklı haberinde, ülkedeki mülteci akınının engellenmesi için Peristerona-Astromerit-Akaça ve “Avlona” (Gayretköy) bölgesinde kurulan demir parmaklıkların Türkiye’den ithal edildiğini yazdı.

Demir parmaklıkların Yunan şirketi tarafından yerleştirildiğini yazan gazete, demir parmaklıkların Türkiye’den ithal edildiğini, bölge sakinlerinin bunu kendi gözleriyle tespit ettiğini belirtti.

Bölge sakinlerinin, gazeteye (Politis gazetesine) fotoğraf gönderdiğini yazan gazete, demir parmaklıklar üzerinde “Horoz Demir” yazdığını belirtirken bunu destekleyen fotoğrafa da yer verdi.

Gazete, kimsenin yasa dışı bir şeyden söz edemeyeceğini, ancak yasa dışı olmayan bir şeyin etik olduğu anlamına da gelmediği yönünde yorum yaptı.

Haberde ülkenin söyleminin “Türkiye’nin mülteci konusunu araç haline getirdiği” olgusuna odaklandığı bir dönemde, Türkiye’yi destekleyerek bu politikaya yardımcı olunduğu da belirtildi.