Yermasoya’da 50’den fazla kişinin karıştığı büyük kavga

Limasol’a bağlı Yermasoya köyünde Cuma akşamı yaklaşık 50 kişiden oluşan bir grubun, arabada bulunan iki kişiye demir manivelalarla saldırdığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, 50 kişilik grubun birahaneden çıkarak 30 ve 43 yaşındaki iki kişiye, sopa ve manivelalarla saldırdıklarını; araçta büyük hasar meydana geldiğini ve söz konusu iki kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını yazdı.

Gazete, olay yerine polisin gelmesiyle saldırganların kaçarak gözden kaybolduğunu kaydederek, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü yazdı.