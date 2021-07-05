Yerli börülce ve molehiyada limit üstü kalıntı
Denetim sonuçlarına göre; numune alınan 25 ithal ürünün 24’ü temiz çıktı, 1 numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
Tarım Dairesi haftalık gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Denetim sonuçlarına göre; numune alınan 25 ithal ürünün 24’ü temiz çıktı, 1 numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
Bekir Cura’ya ait Kuru Dolmalık Biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edildi.
Yerli ürünlerden ise 25 numunenin 23’ü temiz çıktı. 1 numunede tavsiye dışı bitki koruma ürünü, 1 numunede ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
Yeşilyurt köyü sakinlerinden İsmail Şanlı’ya ait Börülcede tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiği için ürünün imhasına karar verildi.
Öte yandan Bostancı köyü sakinlerinden Durmuş Aydın’a ait Molehiyada da tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi.