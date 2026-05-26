Yerli asma yaprağında tavsiye dışı ilaç tespit edildi

Tarım Dairesi’nin 22-25 Mayıs tarihlerini kapsayan haftalık gıda denetimlerinde, yerli asma yaprağında tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerden alınan 21 numunenin tamamı temiz çıktı.

Yerli ürünlerde ise alınan 1 numunenin analizinde tavsiye dışı bitki koruma ürünü saptandı.

Açıklamada, Yeşilyurt’ta üretim yapan Abdülkadir Atmaca’ya ait asma yaprağında tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilmesi üzerine hasadı yapılan ürünün imha edildiği belirtildi.