Ötüken’de “satışı yeşil reçeteye tabi 168 adet hap” bulunduran kişiye tutuklama

Ötüken’de, polis tarafından 28 yaşındaki erkek şahsın evinde yapılan aramada “satışı yeşil reçeteye tabi” 168 adet hap bulundu, şahıs tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre dün, saat 11.00 sırlarında, Ötüken’de, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından M.Ö.P.’nin (E-28) ikametgahında arama yapıldı. Aramada, tasarrufunda satışı yeşil reçeteye tabi 168 adet hap bulunarak emare olarak alındı. Şahıs, “İlaç Ve Eczacılık Yasasına aykırı hareket”ten tutuklandı.