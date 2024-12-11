“Yerimizde sayıyoruz”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulundu, eğitimde birçok eksikliğin olduğunu dile getirerek, eğitime yaratılan bütçenin yeterli olmadığına vurgu yaptı.

Konteyner sınıflarda eğitimin devam ettiğini belirten Burak Maviş, 6 Şubat 2023 tarihinden bu yana 22 ay geçmiş olmasına rağmen okulların güçlendirme çalışmalarının sadece %17’sinin tamamlanabildiğini ifade etti. Bu konuda hedeften çok geride kalındığının altını çizen Burak Maviş,

Ailelerin, siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin bu konuda bir toplumsal baskı yaratılması gerektiğine dikkat çekti.

Eğitimde son dönemde önemli sorunlardan biri olan akran zorbalığı konusuna da değinen KTÖS Genel Sekreteri Maviş, bu konuda Eğitim Bakanlığı ile birlikte bir yasa tasarısı hazırlandığını, bunun yasallaşmasıyla birlikte okullar ile aileler arasında bir sözleşme imzalanacağını söyledi.

Maviş, “Aileler artık sorunların çözümünü okullarda aramak yerine polise veya bakanlığa giderek çözmeye çalışıyor. Aileler tarafından öğretmene karşı bir sözel bir zorbalığa neden oluyor. Bu sözleşmeyle birlikte bunu da bir yere kadar önleyebileceğiz” diyerek, tasarı hakkında bilgi verdi.

“ ‘Okul Aile Sözleşmesi’ imzalanacak”

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, okullarımızda son dönemde en büyük sorunlardan biri olan akran zorbalığı konusunda bakanlığın da taraf olduğu bir çalışma yapıldığını söyledi. Bu çalışmanın aileleri de işin içine katabilecek bir yasa tasarısı olduğunu belirten Maviş, “Bu tasarı, ‘Okul Aile Sözleşmesi’ adı altında bir tasarıdır. Meclis’te bekleyen ‘Çocuk İzleme Yasası’ ile birlikte daha da anlamlı bir hale gelecek olan yasadır. Bu yasayla birlikte okullar ile aileler arasında bir sözleşme imzalanacak. Bu sözleşmeye Eğitim Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler Dairesi’nin taraf olması bizim için önemlidir. İhmal ve istismarı önleyebilecek, ailelere daha çok sorumluluklarını hatırlatacak bir yasadır” bilgisini verdi.

Ailelerin artık sorunların çözümünü okullarda aramak yerine polise veya bakanlığa başvurarak çözmeye çalıştığını aktaran Maviş, “Aileler tarafından öğretmene karşı bir sözel bir zorbalığa neden oluyor. Bu sözleşmeyle birlikte bunu da bir yere kadar önleyebileceğiz” şeklinde konuştu.

“Özel eğitim rehber öğretmenliği eksikliği ciddi orandadır”

Tarihte ilk kez eğitimi ertelenerek başladığının altını çizen Burak Maviş, geride kalan süreci de değerlendirdi, “Bu dönemi açarken geçmişten sorunlar getirdik. Buna bir de konteyner sınıfları dahil ederek geldik” dedi. Dönem başında erteleme nedenlerinden birinin de geçici öğretmenlerin istihdam edilmemesi olduğunun altını çizen Burak Maviş, süreç içerisinde öğretmen eksikliklerinin giderildiğini, Şu anda ilköğretimde öğretmen eksikliği olmadığını ifade etti.

“Özel eğitim rehber öğretmenliği eksikliği ciddi orandadır. Rehber öğretmenlik sınavında sehven hatalar oluştu, onun düzeltilmesi gerekiyor” diyen KTÖS Genel Sekreteri, “Maalesef bakanlık, öğretmen ihtiyaç hiyerarşisinde özel eğitim öğretmenini en sonda bırakıyor” ifadelerini kullandı.

“22 ayda sadece okulların %17’sini güçlendirebildik”

YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede eğitimin konteynerlerde devam ettiğini hatırlatan KTÖS

Genel Sekreteri Burak Maviş, şu anda 26 okulda konteyner olduğunu, bunların 17 tanesinin bina güvenliği, geriye kalanlar da nüfus artışından dolayı yerleştirilmiş konteynerler olduğu bilgisini verdi. Ada genelinde 218 konteynerden 92 tanesinin ilkokullarda konuşlandırıldığını aktaran Maviş, konteyner sınıfların eğitimde ciddi dezavantaj yarattığının altını çizdi. Okulların güçlendirilmesi ve için vatandaşın vergileriyle bir fon oluşturulduğunu hatırlatan Burak Maviş, pratikte nakit akışının olmadığını gözlemlediklerini belirtti. “Orada bir problem var ve bu problem hem güçlendirme çalışmalarının durmasını, hem de yeni ihalelere katılım süreçleri konusunda firmalarda bir isteksizlik oluşturuyor” diye konuşan Maviş şöyle devam etti: “6 Şubat 2023 tarihinin üzerinden 22 aylık bir süre geçti ama güçlendirme çalışması tamamlanan okullar sadece yüzde 17’de kaldı. 127 okulun %17’si güçlendirildi ve 62 okulun da şu anda raporu yok. Onların durumunun ne olduğunu bilmiyoruz. Ailelerin okulların ne aşamada olduğu konusunda hükümeti sorgulaması gerekiyor. Bir toplumsal baskı yaratmamız gerekiyor. Çünkü hedefin çok gerisinde kaldık. 24-30 ay arasında okulların güçlendirilmesi ve yeniden inşası hedeflenirken, 22’nci ayda biz daha bunun %17’sine ulaştık. Yani başladığımız yerde sayıyoruz.”

“Bütçe yetersiz, paydaşlardan fikir alınmıyor”

Bugünlerde Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen 2025 Mali Yılı Bütçesi hakkında da görüş bildiren Burak Maviş, eğitime ayrılan bütçenin yetersiz olduğuna dikkat çekti, “Genel bütçede daha çok izaz ikramların artırımı, temsil gider harcamaları ve örtülü ödeneklere kaynak aktarıldığını görebiliyoruz” dedi. Bu yılki bütçenin geçmiş yıllardaki bütçelere kıyaslandığı zaman bir şeyin değişmediğini görebildiklerini söyleyen Burak Maviş, “Rutin harcamalar neyse, onlara enflasyon oranında bir pay ayrıldı” ifadelerine yer verdi. Maviş, “Belediyelere bakıyoruz, yeni okullar inşa ediyor, var olan okullara ek binalar yapıyor, düzenlemeler yapıyor ama hükümet okul yapmıyor. Özellikle Şht. Yalçın İlkokulu’nun arkası toplama kampı gibi öğrenciler konteynerlerde ders görürken, önü de savaş halindeymiş gibi bir görüntüde. Orada şu anda çalışmalar da durmuş vaziyette” ifadelerini kullandı. Bütçenin hazırlanma aşamasında paydaşların fikirleri alınmadığını da vurgulayan KTÖS Genel Sekreteri, “Bizim projelerimiz sunulmadan eskisinin bir benzeri bütçe yapılıyor. Bu bütçeler içerisinde yeni okul inşa etmek gibi bir şey yok. Sadece ilköğretimde 12 yeni okula ihtiyacımız var. Artık eski binalara çıkıp yeni binalara geçmemiz lazım” diye konuştu.

“Önemli kazanımlar da elde ettik”

Verdikleri mücadeleler sonrasında olumlu anlamda kazanımlar da elde ettiklerinden bahseden KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş şöyle devam etti:

“Göreve geldiğimiz günden beri özellikle öğretmen yasa değişiklikleri önerilerinde Eğitim Bakanlığı ile bir çatışmamız oldu. Öğretmen yasa değişikliklerinde hem lehimize, hem de alehimize yönelik değişiklikler yapıldı. Bazı ilerlemeler var. Özellikle Atatürk Öğretmen Akademisi’nin misyonunu korumakla ilgili bazı düzenlemeler yapıldı. Yasa içerisine ‘kontenjan’ diye madde konuldu, bu madde Atatürk Öğretmen Akademisi’nin ilkokul ve okul öncesi öğretmen yetiştirmek görevine devam ettirmesini sağlayan önemli bir maddedir. Geçici öğretmenlerin kadrolama sürecinin ortadan kalkması bizim için önemli ilerlemedir. Bunun birlikle rehber öğretmenlerin ilk kez sisteme girmesi, onunla ilgili bir tüzük yapılması ilerlemedir. Özel Eğitim öğretmenlerinin artık normal ilkokul ve anaokulların yaygınlaşmaya başlaması da çok önemlidir. Hizmet içi kurslarla ilgili ilerleme de kaydedildi. Yeni dönemde özellikle öğretmen yardımcılarının sisteme dahil edilmesini istiyoruz.”

“Sepette kaset, CD, disket var…”

Son olarak UBP-DP-YDP Hükümeti’nin hem hayat pahalılığı ödeneği hem de Toplu İş Sözleşmesi konusunda ortaya koyduğu yasa tasarısını da değerlendiren Burak Maviş, sendika olarak bu yöndeki mücadelelerinin devam edeceğini ifade etti. “İstatistik Kurumu’nun hayat pahalılığını belirlerken dikkate aldığı sepet 2015 yılından kalma bir sepet. Alışkanlıklarımız değişmiş olmasına rağmen, sepet o günkü alışkanlıklarımıza göre açıklanıyor. Bu sepetin içerisinde kaset, CD, disket, fotoğraf makinesi var. Yalnız bunlar değil elbette 12 farklı sepet var ama şu anda hangimiz CD veya disket alıyoruz?” diye sordu, yapılan çalışmaları eleştirdi.