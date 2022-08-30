Yerelde seçim için geri sayım: ‘Çok adaylı’ yarış

Ayşe GÜLER

‘Belediye reformu’ diye adlandırılan Belediyelerin Birleştirilmesi Yasa Tasarısı Meclis’ten geçti.

Henüz Resmi Gazete’de yayımlanıp, yürürlüğe girmese de seçim takviminde de geri sayım başladı.

Siyasi partiler arasında yalnızca Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)’de 6 ilçenin 5’inde adaylar belirlendi.

Diğer siyasi partilerde belediye başkanlığı için isimler konuşulsa da henüz resmi başvuru yapılmadı, süreç net olarak başlamadı.

27 Kasım’da yapılacak seçimlerde yasa çalışması Anayasa Mahkemesi’nden dönmezse 28 belediye yerine, 18 belediyede seçime gidilecek.

Yerel seçimde en önemli bölgeler arasında yer alan başkent Lefkoşa’da çok yarışlı bir seçim olması bekleniyor. Şu ana kadar belediye başkanlığı için belli olan tek isim, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin adayı Dr. Sıla Usar İncirli.

Mevcut başkan, Mehmet Harmancı ise şu ana kadar resmi bir açıklama yapmadı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP)’de ise Lefkoşa Türk Belediyesi başkan aday adaylığına dair resmi başvuru henüz yapılmadı.

Lefkoşa’da çok yarışlı bir yarış

Lefkoşa’da çok yarışlı bir seçim yaşanması bekleniyor.

Şu ana kadar belediye başkanlığı için belli olan tek isim, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin adayı Dr. Sıla Usar İncirli.

Mevcut başkan, Mehmet Harmancı ise şu ana kadar resmi bir açıklama yapmadı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP)’de ise Lefkoşa Türk Belediyesi başkan aday adaylığına dair resmi başvuru henüz yapılmadı.

Ancak Halkın Partisi eski Milletvekillerinden Gülşah Sanver Manavoğlu’nun UBP’den LTB başkanlığına aday adayı olacağına dair iddialar siyasi kulislerde dillendirilmeye başlandı.

Manavoğlu bu konuda soruları yanıtsız bıraksa da UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, “henüz resmi bir adayımız yok” demişti.

UBP’de LTB Başkanlığı için ismi geçen isimlerden biri de Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu’ydu. Ancak Kamacıoğlu da bu konuyla ilgili resmi açıklama yapmadı.

Öte yandan eski YDP Lefkoşa İlçe Başkanı Suphi Asiltürk de LTB Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Güzelyurt’ta 3 isim…

Güzelyurt’ta şu ana kadar belediye başkanlığı için adaylığını açıklayan 3 isim var.

CTP’den Osman Bican, 27 Kasım’da yerel seçimde yarışacak.

Bununla birlikte mevcut başkan Mahmut Özçınar’ın da bir kez daha aday olacağı konuşuluyor.

Öte yandan UBP’li bürokratlardan, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun da aday olduğunu açıkladı.

Bununla birlikte Reşat Kansoy da Güzelyurt’ta Bağımsız Belediye Başkan Adayı olarak yerel seçimlerde yer alacağını açıkladı. Kansoy, eski UBP'li bakan Türkay Tokel'in kızı ile evli…

Mağusa’da netleşen tek isim Uluçay…

Mağusa’da da belediye başkanlığı için şu ana kadar belirlenen tek isim CTP’nin adayı Dr. Süleyman Uluçay.

2014’ten beridir belediye başkanlığı görevini üstelenen İsmail Arter ise yeniden aday olmayacağını açıklasa da siyasi kulislerde bağımsız aday olarak seçim yarışında yer alacağı konuşuluyor.

Bununla birlikte UBP’den Cem Dana ile Erdal Özcenk’in de Mağusa Belediye başkanlığına aday olmak istediği ifade ediliyor.

Girne…

Diğer ilçelerde olduğu gibi Girne’de de belediye başkanlığı için belirlenen tek isim CTP’den Murat Şenkul.

Son seçimde baraj altında kalan TDP’nin eski Girne Milletvekili Zeki Çeler de belediye başkanlığına bağımsız aday. Çeler son seçimde milletvekilliğini kazanamamıştı.

Mevcut başkan Nidai Güngördü’nün de bağımsız olarak yeniden aday olacağı konuşuluyor.

UBP Girne Örgütü’nün de aday arayışı içerisinde olduğu da siyasi kulislerde konuşuluyor.

UBP’den ise şu anda belediye meclis üyesi de olan Ali Tektan ile Burcu Karakaya’nın yanı sıra Özcan Hüdaverdi’nin adaylık için konuşulduğu ifade ediliyor. Ancak bu konuda resmi bir açıklama şu ana kadar yapılmadı.

Lefke’de 3 adaylı yarış…

Lefke’de ise mevcut başkan Aziz Kaya yeniden CTP’den aday.

Bununla birlikte henüz netleşmese de UBP’de Lefke İlçe Örgütü Başkanı Adil Özgey’in belediye başkanlığına aday olacağı konuşuluyor.

DP’de ise belediye başkanlığına Nadir Tahsildaroğulları’nın aday olacağı ifade ediliyor.

Tek belirsiz bölge İskele…

Diğer ilçelere kıyasla belirsizlik yaşanan İskele…

Şu ana kadar hiçbir partiden aday belirlenmedi.

Yalnızca mevcut başkan Hasan Sadıkoğlu’nun yeniden bağımsız aday olacağı siyasi kulislerde konuşuluyor.