“Yerel yönetimlerde markayız, bu markayı tüm bölgelerimize taşıyacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkan adayı Emre Efendi, Çamlıbel, Akdeniz ve Tepebaşı'nı ziyaret ederek yurttaşlarla bir araya geldi. Emre Efendi’ye ziyaretlerinde Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, Girne bölgesi milletvekilleri, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve partililer eşlik etti. CTP'nin yerel yönetimlerdeki başarısını herkesin gördüğünü, projeleri ve yatırımlarıyla marka haline geldiğini vurgulayan Emre Efendi, bu markayı tüm bölgeye taşıyacaklarını ve projeleriyle fark yaratacaklarını söyledi. Bölgenin artık değişime hazır olduğunun altını çizen Efendi, “Enerjimiz, bölgelerimize dinamizm katacak" dedi.