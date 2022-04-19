‘Yerel Yönetimler Reformu’ için ÖZEL KOMİTE!

Meclis Genel Kurulu, ‘Yerel Yönetimler mevzuatına ilişkin düzenlemeleri hazırlamak ve görüşmek üzere Geçici ve Özel Komite’ oluşturulmasına Oybirliği ile karar verdi.

Komitede, Meclis’te temsil edilen partilerden birer üye görev yapacak. UBP-DP-YDP Hükümeti’nin ‘tartışmalı’ Yerel Yönetimler Reformu, muhalefetin ve belediyelerin ısrarlı tepkisi ve talebi üzerine, oluşturulan ‘Geçici ve Özel Komite’de görüşülecek.

Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında ilk olarak onaya ve bilgiye sunuşlar bölümünde, “Yerel Yönetimlere İlişkin Mevzuatı Hazırlanmak ve Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite”ye yönelik kararlar görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.

Komitenin Meclis’te temsil edilen tüm siyasi partiler olmak üzere 5 üyeli oluşturulması ve üyelerin de UBP’yi temsilen Emrah Yeşilırmak, CTP’yi temsilen Devrim Barçın, DP’yi temsilen Hasan Tosunoğlu, HP’yi temsilen Ayşegül Baybars, YDP’yi temsilen Talip Atalay olması kararı alındı.