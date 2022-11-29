Yerel Seçimler ‘Resmen’ BAŞLADI

►CTP: Yerel seçimde 16 belediyede kendi adayını destekleyecek. Beyarmudu ve İskele’de iki bağımsız adaya destek verecek.



► UBP: 13 bölgede kendi adayını, 3 bölgede bağımsız adayı destekleyecek. Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nde YDP, Tatlısu Belediyesi’nde ise DP adayına destek verecek.

►Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ile Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Lefkoşa’da Mehmet Harmancı ile yarışa girecek. Lefkoşa ve Mağusa’da kendi adayını gösteren TDP; Girne, Güzelyurt ile Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi’nde 3 bağımsız adaya destek belirtecek.

► Halkın Partisi(HP): Mağusa, Güzelyurt, Mehmetçik-Büyükkonuk ve Tatlısu belediyelerinde 4 bağımsız adaya destek verecek.

Ayşe GÜLER

Yerel seçim süreci “resmen” başladı, 25 Aralık’ta yapılacak belediye seçimlerinde adaylar resmi başvurularını yaptı.

Seçim yarışında en sancılı süreci yaşayan, disiplin mekanizmasını çalıştıran Ünal Üstel başkanlığındaki UBP-DP-YDP Hükümeti ise ittifak kararı aldı. İttifak çoğunlukla Ulusal Birlik Partili adaylar üzerine odaklaştı.

Koalisyonun büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi (UBP), 13 bölgede kendi adayını destekleyecek.

Girne, Lapta-Alsancak-Çamlıbel ile Yeniboğaziçi’nde 3 bağımsız adaya destek verecek.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nde Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Tatlısu Belediyesi’nde ise Demokrat Parti adayına destek verecek.

Ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 16 belediye kendi adayını belirledi. CTP, Beyarmudu ve İskele’de iki bağımsız adaya destek verecek. CTP, yerel seçimde Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) ile işbirliği yapacak.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ile Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler ise Lefkoşa ve Mağusa Belediyesi için aday belirledi. Lefkoşa, Girne, Güzelyurt ile Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi’nde 4 bağımsız adaya destek belirtecek.

Halkın Partisi(HP) de şu ana kadar Mağusa, Güzelyurt, Mehmetçik-Büyükkonuk ve Tatlısu belediyelerinde 4 bağımsız adaya destek vereceğini açıkladı.

BÖLGE BÖLGE ADAYLAR…

Lefkoşa’da yarış hızlandı

Yerel seçimin en önemli kalesi, Lefkoşa Türk Belediyesi…

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Lefkoşa Belediye Başkanlığı için Dr. Sıla Usar İncirli’yi aday gösterdi. Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) de İncirli’yi destekleme kararı aldı.

Ulusal Birlik Partisi(UBP) ise Lefkoşa için Sadık Gardiyanoğlu’nu aday çıkardı. Gardiyanoğlu, 3’lü koalisyon ortağının ittifak adayı.

Yeniden aday olan mevcut Başkan Mehmet Harmancı’yı ise TDP-TKP Yeni Güçler, Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) destekleyecek. Bağımsızlık Yolu da Harmancı’ya destek verecek.

Mağusa…

Gazimağusa Belediye Başkanlığı için CTP’nin adayı Dr. Süleyman Uluçay.

UBP-DP-YDP’nin “milli söylem” üzerinden değerlendirdiği Mağusa’daki adayı ise UBP adına yarışa giren Erdal Özcenk. Şu anda ‘tek aday’ görülse de, UBP Mağusa bölgesinde ciddi bölünme yaşandı.

UBP, Mağusa için Erdal Özcenk’i aday gösterirken, daha önceki seçimde UBP’nin desteklediği, şimdiki başkanı İsmail Arter önce adaylığını açıkladı, ardından yarıştan çekildi.

Yine bir dönem UBP Mağusa İlçe Başkanlığını da yapan Cem Dana da, “Adaylıktan çekilmem söz konusu değil” açıklamasından 24 saat sonra, Gazimağusa Belediye başkanlığına adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Mağusa; TDP-TKP Yeni Güçler Mağusa Belediye Başkanlığı adaylığı için Umut Kadı’yı gösterdi.



Halkın Partisi ise Mağusa’da bağımsız aday Salih Oktay’ı destekleme kararı aldı.

Girne…

Girne’de CTP’nin belediye başkan adayı Murat Şenkul.

UBP-DP-YDP’nin destekleyeceği aday ise mevcut başkan, bağımsız aday Nidai Güngördü.

TDP TKP Yeni Güçler ise YKP ile birlikte Girne’de bağımsız aday Zeki Çeler’i destekleyecek.

Güzelyurt…

CTP’nin Güzelyurt Belediye Başkanlığı için adayı Osman Bican.

UBP’nin parti içerisinde ciddi sıkıntı yaşadığı bölgelerden biri olan Güzelyurt’ta

mevcut başkan Mahmut Özçınar’ı destekleme kararı aldı.

TDP-TKP Yeni Güçler de Bağımsızlık Yolu ile birlikte Güzelyurt’ta bağımsız aday Reşat Kansoy’u destekleyecek.

Halkın Partisi de Güzelyurt’ta desteğini Kansoy’dan yana kullanacak.

Lefke’de iki aday…

Lefke’de CTP, mevcut başkan olan ve yeniden aday olan Aziz Kaya’ya destek verecek.

Hükümet, Lefke Belediye Başkanlığı için UBP’nin aday gösterdiği Adil Özgey’i destekleyecek.

İskele

İskele’de ise CTP, bağımsız aday Mehmet Şenol’a destek verecek.

Mevcut başkan ve yeniden aday olan Hasan Sadıkoğlu ise hükümet tarafından desteklenecek.

Gönyeli-Alayköy

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanlığı için CTP’nin adayı mevcut başkan Ahmet Benli. Benli’yi BKP de destekleyecek.

Hükümetin Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı ise Hüseyin Amcaoğlu.

Değirmenlik-Akıncılar…

CTP’de Değirmenlik-Akıncılar Belediye başkan adayı Ali Karavezirler.

BKP’de yerel seçimde Karavezirler’e destek verecek.

UBP-DP-YDP ittifakının adayı ise Ebru Törehan.

Geçitkale- Serdarlı Belediyesi…

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi de UBP için ‘sancılı’ bölgeler arasındaydı.

UBP, belediye başkanlığı için Halil Kasım’ı aday çıkardı. Kasım’ı YDP ve DP’de destekleyecek.

Daha önce de UBP tabanına yakına Olsan Oran’ın bağımsız aday olacağı konuşulsa da Olsan kararından vazgeçti.

CTP’nin Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Başkanlığı için adayı ise mevcut başkan Hasan Öztaş. Öztaş’ı BKP’de destekleyecek.

Lapta-Alsancak-Çamlıbel’de de bölünme…

CTP’nin Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanlığı için adayı Emre Efendi…

Üstel başkanlığındaki UBP-DP-YDP Hükümeti, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi’nde bağımsız aday Fırat Ataser’i destekleme kararı aldı.

Bu karar, UBP’yi ikiye böldü.

Karara ilk tepki, 2018 seçimlerinde UBP’nin desteklediği mevcut başkan Murat Aktuğ’tan geldi. Ardından bir dönem UBP Genel Sekreterliği görevini de yürüten, eski belediye Başkanı Fuat Namsoy yeniden aday olduğunu duyurdu. Bölgede, “UBP’liler, partiye karşı güç birliği” kararı aldı.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi…

CTP’nin Çatalköy-Esentepe Belediyesi adayı Ceyhun Kırok.

Hükümet, Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanlığı için YDP’nin adayı Ahmet Karal’ı destekleyecek.

Bölgede mevcut başkan Cemal Erdoğan ile Mehmet Hulusioğlu da bağımsız aday.

Dikmen Belediyesi

CTP Dikmen Belediyesi’nde mevcut başkan Yüksel Çelebi’yi yeniden aday gösterdi.

Çelebi’yi BKP de destekleyecek.

Hükümet ise UBP adayı Niyazi Öztürk’e destek verecek.

Tatlısu: CTP ve HP’den Bebek’e destek…

Hükümet, yalnızca Tatlısu Belediye Başkanlığı’nda DP’nin adayı Hayri Orçan’a destek verecek.

CTP ile HP bölgede bağımsız aday Orhan Bebek’e destek verecek.

Yeniboğaziçi’nde iki aday…

CTP, Yeniboğaziçi Belediye Başkanlığına aday olarak Şifa Çolakoğlu’nu gösterdi.

Çolakoğlu’nu BKP’de destekleyecek.

Mevcut başkan Mustafa Zurnacılar’a ise UBP-DP-YDP destek verecek.

Mehmetçik-Büyükkonuk…

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi’nde CTP’nin adayı mevcut başkan ve yeniden aday olan Cemil Sarıçizmeli.

Sarıçizmeli’yi BKP’den de destek alacak.

Bunun yanı sıra HP ile TDP ve TKP Yeni Güçler bağımsız aday Mehmet Çelebi’yi destekleyecek.

DP ve YDP ise UBP’nin adayı Fatma Çimen Tuğlu’yu destekleyecek.

Erenköy-Karpaz Belediyesi…

Erenköy-Karpaz Belediyesi için CTP’nin adayı, mevcut başkan Suphi Coşkun. Coşkun, BKP tarafından da desteklenecek.

UBP-DP-YDP’nin destekleyeceği isim ise UBP adayı Hamit Bakırcı.

Beyarmudu Belediyesi…

CTP, Beyarmudu Belediye başkanlığı için bağımsız aday Sadık Tuver’i destekleyecek.

Hükümet ise UBP’nin adayı, mevcut başkan İlker Edip’e destek verecek.

Mesarya Belediyesi…

Mesarya Belediyesi Başkanlığı için CTP’nin adayı mevcut başkan Ahmet Latif. Latif’i BKP de destekleyecek.

UBP-DP-YDP’nin ortak adayı ise Kürşat Özer.