"Yerel seçimler referandumdur dediniz, 6 ilçenin 4’ünde reddedildiniz”

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin görüşüldüğü Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın sürekli “sahada” olduğuna dikkat çekerek, Üst’El Hükümeti’nin de yerel seçimleri “iki devletçilik ile federasyon arasındaki referandumdur” olarak nitelediğini anımsattı.

Erhürman, “Bunu biz yapmadık, yanlış olduğunu her yerde anlattık. Bu yüzden şimdi çıkıp, kürsüden anlatacaksınız; sizin söylemlerinize göre 6 ilçenin 4’ünde sizin tezleriniz reddedildi” dedi.

Erhürman, “Mademki bu yerel seçim referandumdu, Lefkoşa’nın yüzde 80’inde ret cevabı aldınız. Mağusa’da yüzde 60, Girne’de yüzde 70’in üzerinde ret yanıtı aldınız” şeklinde konuştu.

“Konuyu siz açtırdınız bu kutuyu, hadi bakalım çıkıp cevap verin” diyen Erhürman, “Bir tek İskele ve Güzeluyurt’ta, orada da yüzde 50’nin altında kaldınız. O zaman teziniz reddedildi be arkadaşlar. Biz size bu seçim hizmet seçimidir dedik, siz gezdiniz, bizi hain ve milli dava düşmanı olarak anlattınız. 6 ilçenin 4’ünde aldığınız oy oranı belli. Eğer bu seçim referandum iseydi, reddedildiniz” dedi.