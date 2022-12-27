Yerel seçimler güney basınında: "Muhalefet galip"

Kıbrıs'ın kuzeyinde geçtiğimiz gün yapılan yerel seçim, güneyde de yankı buldu.

Alithia gazetesi “Kıbrıslı Türkler Ankara’nın Politikasına Olan Antipatilerini Gösteriyor… Sözde ‘Belediye Seçimine’ Yüzde 70 Katılım, Muhalefet Galip – 32 Yıldan Sonra İlk Defa Kadın ‘Belediye Başkanı’ Seçildi” başlık ve spotlarıyla aktardığı haberinde, muhalif adayların kuzeydeki yerel seçimin galibi olduğunu yazdı.

Gazete, seçim sonucunun Kıbrıslı Türkler tarafından Türkiye’ye, gerek Kıbrıs sorununda, gerekse Kıbrıslı Türkler karşısındaki yanlış politikalarıyla ilgili büyük mesaj verdiğini savundu.

Haberde, muhalefet partisi olan CTP’nin, 7 belediyeyi aldığı ve ilk defa bir kadın başkanın, UBP adayı Fatma Çimen Tuğlu’nun belediye başkanlığına seçildiği ifade edildi.

Haravgi gazetesi ise “Kıbrıslı Türklerden Türkiye’nin Politikalarına Güçlü ‘Hayır’… İşgal Bölgelerindeki ‘Belediye Seçimleri’nin Sonuçları Birçok Mesaj Verdi” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, Süleyman Uluçay’ın Mağusa’daki zaferinin, Mağusa sakinlerinin kapalı bölge Maraş’ın açılması aleyhindeki net mesajının yansıması olduğunu ileri sürdü.

Haber, diğer gazetelerde şu başlıklarla yansıtıldı:

Fileleftheros gazetesi: “İşgal Bölgelerinde Muhalefet Kazandı… Yerel Yönetimler İçin Yapılan Sözde Seçimler Farklı Mesajlar Verdi”

Politis gazetesi: “Muhalefet Galip, Ancak Kutuplaşma Hala Orada”.