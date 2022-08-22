Yerel seçimin ertelenmesi yargıda

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Hükümetin oylarıyla yerel seçimin 26 Haziran yerine, 27 Kasım’a ertelenmesi Anayasa Mahkemesi’nin gündemine geldi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)’nin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya taşıdığı Yerel Seçimlerin kasım ayına ertelenmesini öngören Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası bugün Anayasa Mahkemesi’nde görüşüldü.

Davada, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman dinlendi.

Duruşmada, Başsavcılık ilk uygulamanın aykırı olabileceğini ancak diğer seçimlerin 4 yılda bir yapılacağı için sonrasında aykırılık olmayacağını savundu.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da duruşmayı takip etti.

Tarafların dinlenmesinin ardından duruşma karar için süresiz ertelendi.