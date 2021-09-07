Yerel sanatçıların eserleri müzayede ile satıldı

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği-EMAA tarafından uygulanan ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Herkes İçin Sanat Projesi” kapsamında, gelenekselleşmesi düşünülen EMAA Sanat Müzayedesi’nin ilki Bedesten’de gerçekleştirildi.

EMAA’dan verilen bilgiye göre, sunuculuğunu Mehmet Ekin Vaiz’in üstlendiği müzayedede EMAA üyelerinden Nilgün Güney, İnci Kansu, İsmet Tatar, Zehra Şonya, Osman Keten, Gökçe Keçeci, Heidi Trautman, Mine Korudağ, Ozan Tezvaran, Eser Keçeci, Nurtane Karagil, Ozan Özgenler, Ülviye Perçinci ve Kemal Behçet Caymaz’ın Derneğe bağışladıkları eserler satışa çıkarıldı.

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği Eş Başkanı Gökçe Keçeci gecede yaptığı konuşmada, son iki yılda yaşanan pandemi koşullarıyla birlikte ülkenin önceki ekonomik ve siyasi anlamda hissettirdiği olumsuzluklar, sanatçının üreterek, paylaşarak var olmasını daha da güç hale getirdiğine değindi.

Keçeci, EMAA’nın değerli sanatçılarının eserlerini toplumla buluşturma fırsatı bulmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sanatçıların eserleri açık artırma yöntemiyle satılarak gelirin sanatçılar tarafından derneğin yaşamını sürdürebilmesi için EMAA’ya bağışlandığı etkinlikte, 21 eser satışa sunularak, dernek yararına 32,200 TL bağış elde edildi