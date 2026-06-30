Yerbilimci ve barış aktivisti Bektaş Göze'yi kaybettik

Kıbrıs, hem yerbilimleri alanında derin izler bırakmış değerli bir bilim insanını hem de ömrünü adanın barış ve birleşme mücadelesine adamış simge bir ismini kaybetti.

Jeoloji alanındaki çalışmalarıyla tanınan, eski Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) eski başkanlarından emekli bürokrat Bektaş Göze yaşamını yitirdi.

​Uzun yıllar Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü olarak kamuda önemli sorumluluklar üstlenen Bektaş Göze, meslek yaşamı boyunca Kıbrıs’ın yerbilimleri alanına çok kritik katkılar sundu.

Akademik ve bürokratik birikimiyle sektöre yön veren Göze, bu başarılarından ve mesleğe sunduğu katkılardan dolayı Yerbilim Mühendisleri Odası tarafından "Onursal Oda Başkanı" unvanına layık görülmüştü.

​Bektaş Göze, sadece mesleki bir lider değil, aynı zamanda adanın ortak geleceğine inanan güçlü bir barışseverdi.

1980'li yıllarda onun başkanlığını yürüttüğü KTMMOB, Kıbrıs'taki iki toplumlu süreçlere aktif şekilde dahil oldu. Federal ve birleşik bir Kıbrıs inancıyla hareket eden Göze, adanın güneyinde düzenlenen ve iki toplumlu teknik yapıların bir arada hareket etmesini amaçlayan panellerde ön saflarda yer alarak önemli inisiyatifler üstlendi. Aktif siyasi yaşamında Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) üyesi olan Bektaş Göze, hayatı boyunca Kıbrıs’ta barış, demokrasi ve çözüm için kararlılıkla mücadele etti.