Uyuşturucu madde tasarrufundan dört kişi tutuklandı

Girne ve Mağusa’da dün kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan dört kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye, Girne’de şüpheli olarak görülen V.G’nin (E-22) tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Bahse konu şahıs ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan S.Y.K.(E-20) ile S.K.(E-35) tutuklandı.

Evinde uyuşturucu bulundu

Mağusa’da ise Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından F.O’nun (K-42) evinde arama yapıldı.

Aramalarda, şahsın tasarrufunda yaklaşık 15 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan kağıt parçası ile içerisinde metamfetamin türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan cam pipo bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Polisin her iki meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.