DAÜ Öğretim Üyesi Ali Övgün, "Bilimsel ve Akademik Çalışmalar Ödülü"ne layık görüldü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Övgün, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından verilen "Bilimsel ve Akademik Çalışmalar Ödülü"ne layık görüldü.

DAÜ'den yapılan açıklamaya göre, Övgün, teorik fizik alanındaki uluslararası bilimsel çalışmaları ve akademiye sunduğu katkılar dolayısıyla üç yılda bir düzenlenen "Türkiye Mezun Ödülleri Programı" kapsamında verilen ödülü, Ankara'da düzenlenen törende aldı.

Övgün'den Kılıç'a ziyaret

Ödül töreninin ardından DAÜ Rektörü Hasan Kılıç'ı ziyaret eden Övgün, üniversite yönetimiyle bir araya geldi.

Kılıç, elde edilen başarının hem DAÜ hem de KKTC adına gurur verici olduğunu belirterek Övgün'ü kutladı ve kendisine plaket takdim etti.