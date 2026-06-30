“Barış Ödülü artık ‘Sevgül Uludağ Barış Ödülü”

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), geleneksel olarak düzenlediği Kutlu Adalı Ödülleri kapsamında geçen yıl hayata geçirilen "Barış Ödülü" kategorisinin adını değiştirdi.

Sendika Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla ödül, bundan böyle "Sevgül Uludağ Barış Ödülü" adıyla verilecek ve ödülün bu isimle geleneksel bir kategori olarak sürdürüleceği belirtildi.

Basın-Sen'den yapılan açıklamada, bu yıl Kutlu Adalı Ödülleri'ne layık görülen basın emekçilerinin Ağustos ayında kamuoyuna duyurulacağı ifade edildi.

Ödül töreninin ise Eylül ayında gerçekleştirileceği kaydedildi.