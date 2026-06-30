Yeni Kıbrıs Derneği, hayatını kaybeden 67 yaşındaki gazeteci-yazar Sevgül Uludağ için taziye mesajı yayımladı.

Türkçe, Rumca ve İngilizce olarak, üç dilde yayımlanan mesajda, Uludağ’ın insanı her zaman merkeze alan duruşuna ve gerçek bir vatansever olduğuna vurgu yapıldı.

Sevgül Uludağ ile çalışma onuruna eriştiğini belirten Yeni Kıbrıs Derneği, mesajında, “Onun yorulmak bilmeyen hakikat arayışı, birleşik Kıbrıs'a olan bağlılığı ve her türlü hoşgörüsüzlüğe karşı koyma cesareti bize ilham vermeye devam edecek.” ifadelerine de yer verdi.