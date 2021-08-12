Yeraltı kablosu, bakır tel hırsızlığı: 2 tutuklu

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık ve hırsızlık mal kabulü suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar A.G.Y ve B.D mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, A. Gül Y’nin hırsızlık, zanlı B.D’nin ise Hırsızlık Mal Kabulü suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polisin Küçük Kaymaklı’da devriye esnasında zanlıların yanında bulunduğu konteynerda yapılan aramada, çalınmış olunduğundan şüphe edilen yaklaşık 10.000 TL değerinde 1 adet 4X50'lik 2 metre uzunluğunda içi boş siyah renk yeraltı kablosu, 1 adet 4X95'lik 2 metre uzunluğunda siyah renk yer altı kablosu, muhtelif ebatlarda yaklaşık 110 kg ağırlığında saf bakır tel bulunmuş olup, yine ayrıca siyah renk yer altı kablosunu kesmede kullanılan 1 adet izbirillo makinesi, 1 adet kablo kesiminde kullanılan makas bulunup emare olarak alındığını anlattı.

“Çalıştığı üniversitenin kablolarını çaldığını itiraf etti”

Polis, adı edilenlerin suç üstü hali gereği tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Polis, zanlı A.G.Y’nin çalıştığı üniversiten konu kabloları çalıp, zanlı B.D’ye sattığını itiraf ettiğini söyledi. Polis, mesele ile ilgili alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyerek, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.