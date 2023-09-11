Yer yer yağmur yarın öğleye kadar devam edecek

Meteoroloji Dairesi, yer yer yağışların yarın öğleye kadar devam edeceğini belirtti.

Daire’nin 18 Eylül’e kadar olan tahminlerine göre, yer yer yağışlar yarın öğleye kadar devam edecek, periyodun geriye kalan kısmında hava açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 34-37, sahillerde de 30-33 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar ise periyodun ilk günü Kuzey ve Doğu, diğer günlerde ise Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.