Yer yer sağnak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, 24-30 Aralık tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporunu açıkladı. Rapora göre bölgenin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Daireden yapılan açıklamada; hava, bugün az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Yarın az bulutlu, Salı açık ve az bulutlu, Çarşamba az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olacak. Perşembe ve Cuma günleri ise az bulutlu geçecek.

Rüzgar, zaman zaman kuvvetli esecek

En yüksek hava sıcaklığının ise iç kesimler ve sahillerde 17–20 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar, kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.