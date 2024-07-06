Yenierenköy-Dipkarpaz 1. Yaz Festivali başladı

Birçok sportif ve eğlenceli plaj etkinliklerinin yer alacağı festivalin bu akşamki etkinlikleri, bölgede yaşanan ölümlü trafik kazası nedeniyle iptal edildi.

Erenköy -Karpaz Belediyesi tarafından organize edilen Yaz Festivalinin ilki dün akşam düzenlenen törenle başladı.

Yenierenköy Halk Plajı’nda yer alan etkinlik, Yenierenköy Halk Dansları Topluluğunun gösterisi ile başladı. Konuşmaların ardından Türkiye’nin sevilen ses sanatçısı Sena Şener konser verdi.

Birçok sportif ve eğlenceli plaj etkinliklerinin yer alacağı festivalin bu akşamki etkinlikleri, bölgede yaşanan ölümlü trafik kazası nedeniyle iptal edildi.

Festival, yarın rap sanatçısı Motive ve yerli gruplardan Otantik konseri ile sona erecek.