Yeniereköy Halk Plajı yolunda kaza

Yenierenköy Halk Plajı ana yolunda dün öğleden sonra meydana gelen trafik kazasında alkollü olduğu belirlenen sürücü yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında, Yenierenköy Halk Plajı ana yolunun 1 ile 2’nci kilometreleri arasında JM 019 plakalı aracıyla seyreden Onur Milli (E-33) direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve bir bahçeyi çevreleyen tellere çarptı.

220 miligram alkollü içki tesiri altında araç kullandığı belirlenen Onur Milli, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildikten sonra tutuklandı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.