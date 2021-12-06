YENİDÜZEN’e destek, daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük

Sizlerden güçlü bir destek ve dayanışma istiyoruz.

Hepimiz çok zor günlerden geçiyoruz. Yine de biliyoruz ki aydınlık yarınlara yürümek için çok daha fazla demokrasiye, özgürlüklere, iradeye en önemlisi de sınırsız bir Kıbrıs’a ihtiyacımız var.

Barış, istikrar, refah için umudumuzu yitirmeden direneceğiz.

YENİDÜZEN ve Kanal Sim’i ayakta tutacak, seslerimizi çoğaltacağız.

Sürdürülebilir ve güçlü bir ekonomiye sahip olmanın, en önemlisi de gelecek belirsizliğini ortadan kaldırmanın yolunun dünyayla bütünleşmekten geçtiğini yıllardır haykırıyoruz.

Bunun için uluslararası siyaset, hukuk ve ticaretin içinde olmalıyız.

Barışmalıyız!

YENİDÜZEN, yeni bir düzen kavgası verenlerin buluşma noktası olmaya devam ediyor, edecek.

Yurt hakkımızı savunacak, Kıbrıs ülkesinin bütünlüğüne inanacak, coğrafyamızda çatışmacı ve bölücü siyasetlere karşı çıkacağız.

İyi gazeteciliği iyi bir takımla, etik değerlerle ve dijital dönüşümün tüm unsurlarıyla sürdüreceğiz.

1 TL artış

YENİDÜZEN’in satış fiyatına bugün itibarıyla zorunlu olarak 1 TL artış yapıyoruz.

Hem internet gazeteciliğine daha fazla yatırım yapmak, hem de Euro üzerinden ödediğimiz basılı gazetemizi 45 yıldır olduğu gibi her gün sizlerle buluşturmak için buna ihtiyacımız var.

1 Aralık 2020-1 Aralık 2021 tarihleri arasında yeniduzen.com’dan 2 milyon 672 bin 454 kullanıcıya ulaştık. Haftalık etkin kullanıcı rakamımız 99 bin 184’e çıktı. İnternet gazetemiz olağanüstü ilgi görüyor ve herhangi bir ücret almadan size 7/24 haber sunuyoruz. Geleneksel gazetemiz yine hem çok okunuyor, hem de gündem belirliyor.

Sizden özlü destek istiyoruz.

Web sayfamızın üst şeridinde yer alan ‘Dayanışma’ linkinden bağışlarınızı yapabilir, geleneksel basılı YENİDÜZEN gazetemizi daha çok satın alabilirsiniz.

Çok daha fazla desteğe ihtiyacımız var ve sırtımızı yalnızca size, ideallerimize, ilkelerimize yaslıyoruz.

YENİDÜZEN