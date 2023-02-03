YENİDÜZEN’e destek yağıyor

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın YENİDÜZEN’e açtığı ‘zem ve kadih’ davasının ardından gazetemize destek çığ gibi büyüdü.

YENİDÜZEN gazetecilerinin sosyal medya hesaplarından başlattığı dayanışma kampanyasına başta CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, tiyatrocu İzel Seylani olmak üzere birçok kesimden destek geldi.

Dayanışmacılar, gazeteyi satın alarak sosyal medya hesaplarından #yenidüzensenindir hashtagı ile paylaşım yaptı, YENİDÜZEN’e sahip çıkma çağrısı yaptı.

Yüzlerce kişi de telefonla arayarak ve mesaj atarak dayanışma belirtti.