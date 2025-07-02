YENİDÜZEN'de yeni görevlendirme: Serap Şahin Haber Müdürü

YENİDÜZEN Gazetesi "Haber Müdürlüğü" görevine Gazeteci Serap Şahin getirildi.

2023 yılından bu yana YENİDÜZEN’de muhabir ve editörlük görevlerini icra eden Serap Şahin, bundan böyle YENİDÜZEN Haber Merkezi'nin sorumluluğunu üstlenecek.

2023 yılından itibaren bu görevi sürdüren Ertuğrul Senova ise "Yazı İşleri Müdürü" olarak görev yapacak.

Gazetede bir süredir devam eden 'yeniden yapılanma dönemi kararları' çerçevesinde alınan ve direktörler kurulu tarafından da onaylanan karar bugünden itibaren geçerli olacak.