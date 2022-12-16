YENİDÜZEN’de yeni görevlendirme: Meltem SONAY, Yazı İşleri Müdürü

YENİDÜZEN Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğü görevine Meltem SONAY getirildi.

Cenk Mutluyakalı’nın YENİDÜZEN Gazetesi Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmenliği görevini Mert Özdağ’a devretmesinin ardından, Haber Müdürlüğü görevini yürüten Meltem Sonay’a da Yazı İşleri Müdürlüğü görevine getirildi.

YENİDÜZEN’de 2004 yılından bu yana Muhabir, Haber Editörü ve son olarak da Haber Müdürlüğü görevlerini üstlenen Meltem Sonay, bugünden itibaren Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapacak.