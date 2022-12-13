YENİDÜZEN’de yeni dönem: Mert Özdağ, Genel Yayın Yönetmeni

YENİDÜZEN Gazetesi Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmenliği'ne Mert Özdağ getirildi. 20 yıldır gazetede bu görevi sürdüren Cenk Mutluyakalı görevini bugün itibarıyla Gazeteci Mert Özdağ’a devretti.

YENİDÜZEN’de 2002 yılından bu yana Muhabir, Gece Editörü, Haber Müdürü ve son olarak Yazı İşleri Müdürü görevlerini üstlenen Mert Özdağ bugünden itibaren Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapacak. Cenk Mutluyakalı’nın öğrencisi olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Mert Özdağ gazetenin kurumsal yapısının sürdürülebilirliğini korumak ve daha da geliştirmek için çalışacaklarını kaydetti.

“Devrim niteliğindeki kararların altında imzası var”

Mert Özdağ, Cenk Mutluyakalı’nın 20 yılda gazeteye çok önemli katkılarda bulunduğunu, siyah beyaz baskıdan renkli baskıya geçiş, sayfa sayısının artırılması ile birlikte www.yeniduzen.com gibi radikal ve devrim niteliğindeki kararların altına imzasını attığını söyledi.

Özdağ “Cenk Mutluyakalı YENİDÜZEN’i de çalışma arkadaşlarını da çok sevdi, sahip çıktı. Bizlere her zaman sorumluluk verdi, teşvik etti. Şimdi sorumlulukların en ağırını devretti. O’nu asla utandırmayacağız, gazetemizi çok daha ileri noktalara taşımak için çalışacağız. Cenk Mutluyakalı da gazetecilik faaliyetleri ve tecrübesi ile bizimle birlikte olmaya devam edecek” diye konuştu.

Yeni dönem… Ve iyi ki YENİDÜZEN var