YENİDÜZEN, sahte reçete soruşturmasındaki ilk bir ayı inceledi

► Bugüne kadar 5 farklı ilçeden; 12’si doktor, 15’i eczacı olmak üzere basına yansıyanlardan toplamda 35 kişi tutuklandı. Tutuklular arasında, “delilleri karartma” suçunu işlediği tespit edilen eczacı kalfası ve sivil yurttaşlar da yer aldı.

Serap ŞAHİN

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin 13 Eylül tarihinde polise suç duyurusunda bulunmasıyla birlikte başlayan “Sahte reçete” soruşturması hız kesmeden devam ediyor.

Doktor, eczacı, eczacı kalfaları ve sivil vatandaşların da dâhil olduğu davada bugüne kadar toplamda 35 kişi tutuklandı, binlerce sosyal sigorta reçetesi mercek altına alındı.

İncelenen reçetelerden basına yansıyan rakamlara göre 476’sı sahte tespit edilirken, polis tarafından oluşturulan Özel Soruşturma Birimi’nde reçeteler incelenmeye devam ediyor.

Lefkoşa, Mağusa, Güzelyurt, Lefke ve İskele bölgelerinden “Resmi evrak sahteleme”, “Sahte evrak tedavüle sürme” ve “Sahtekârlıkla para ve mal temini” suçlarıyla yargılanan eczacı ve doktorların yanı sıra “delilleri karartma” ve benzer suçlardan da birçok eczacı kalfası ve sivil vatandaşlar da tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

İlk tutuklama 22 Eylül

13 Eylül tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında ilk tutuklama 22 Eylül tarihinde gerçekleşti. “Resmi evrak sahteleme”, “Sahte evrak tedavüle sürme” ve “Sahtekârlıkla para ve mal temini” suçlarıyla yargılanan eczacı ve doktorların yanı sıra “delilleri karartma” ve benzer suçlardan da birçok eczacı kalfası ve sivil vatandaşlar tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Toplamda 35 tutukluluk

“Sahte reçete” davasında Lefkoşa, Mağusa, Güzelyurt, Lefke ve İskele olmak üzere 5 bölgede bugüne kadar basına yansıyanlardan toplamda 35 kişi tutuklandı. 12 doktor, 15 eczacı, eczacı kalfaları ve sivil vatandaşların da dâhil olduğu süreçte, polis mahkemede detayları aktardı, basına yansıyan rakamlara göre ise toplamda 476 sahte reçete tespit edildi.

Dava süreçlerinde neler yaşandı?

Polisin içinde “Özel Soruşturma Birimi” kuruldu ve polis araştırmalarını titizlikle yürüttü. Birçok ifadenin alındığı davada binlerce Sosyal Sigorta reçetesi mercek altına alındı.

Tutuklanan eczacı ve doktorların işyeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda kupürü kesilmiş ilaç kutuları, Sosyal Sigorta reçeteleri bulundu. Birçok elektronik eşya incelenmek üzere polis tarafından emare olarak alındı. Zanlılardan el ve yazı örnekleri alınarak incelendi ve zanlıların banka hesapları mercek altına alındı.

Polis davada şok detaylar aktardı

Tutuklanan zanlıların yargı sürecinde polis mahkemeye şok detaylar aktardı. Bazı doktorların hasta muayene etmeden reçete düzenlediğini, eczacıların hastaları arayarak “Muayene oldum” telkininde bulunduklarını ifade etti. Tutuklamalar sırasında özellikle eczacılar tarafından farklı gelişmeler de yaşandı. Eczanede, lavaboda belgeler yakılarak yok edilmeye çalışıldı, ilaç kutuları suda bekletilerek küpürleri eritilmeye çalışıldı. Sigortalarla anlaşması olmadığı halde, ilacı başka eczanede satılmış gibi gösterip sigortalardan para temin edildi, hatta boş A4 kâğıdına ilaç küpürleri yapıştırılarak hastalara imzalatıldı.

Sokaklara binlerce ilaç atıldı

“Sahte reçete” soruşturması sürerken 4’ü Lefkoşa olmak üzere Gemikonağı, Haspolat, ve Güzelyurt bölgelerinde 7 defa binlerce küpürü kesilmiş ilaç kutuları atılı vaziyette bulundu.

Masumiyet karinesi hatırlatıldı

Ülkede infiale yol açan ve basının yakından takip ettiği “Sahte reçete” davasında Medya Etik Kurulu, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ve Kıbrıs Türk Psikologlar Birliği basına “Masumiyet karinesi”ne saygılı davranılması çağrısında bulundu. Soruşturma sürerken kimsenin suçlu ilan edilemeyeceği vurgulandı.

Konuyla ilgili bazı taraflar da iki saygın mesleğin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı iddiasında bulundu.