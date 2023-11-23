YENİDÜZEN, İsias Otel ile ilgili tamamlanan iddianameyi yurttaşa sordu

Ali İhsan Çevik: Yürüklükte olan en ağır ceza verilmeli

Kasım Fergar: “Olası kast” ile en ağır şekilde yargılamalarını istiyorum

Nevil Saadetoğlu: “Olası kasttan” yargılanmalılar

Mustafa Demir: İnşallah daha da ağır cezalar getirilir

Mehmet Olacak: En ağır cezayı almaları lazım

Erkan Dökgöz: İdam cezası geri gelmeli ve idamla yargılanmalılar

Mustafa Kortun: Suçu işleyenler hak ettikleri cezayı almalı

Serap ŞAHİN

Adıyaman merkezli depremlerde yıkılan ve 72 kişiye mezar olan İsias Otel ile ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Şampiyon Melekler’in ailelerini bir kez daha yıktı…

İddianamede sanıkların “Taksir” yani; “kusur işleme” suçuyla yargılanacak olması ve sanıkların 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilmesi ile ilgili YENİDÜZEN yurttaşa “Yargı süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusunu sordu.

Yurttaş, “Yürüklükte olan en ağır ceza verilmeli” yanıtını verdi.

Sürecin çok ağır olduğunu ifade eden Ali İhsan Çevik isimli yurttaş “Ateş düştüğü yeri yakar” ifadelerine yer verirken, deprem suçlularının yürürlükte olan en ağır cezayı almaları gerektiğine vurgu yaptı.

“Olası kast ile en ağır şekilde yargılamalarını ve cezalandırılmalarını istiyorum” diyen Kasım Fergar isimli yurttaş da, olayın üstünün kapanmaması gerektiğini aksine, en ince detayına kadar irdelenmesi gerektiğini belirtti.

İsias Otel’in kusurlu olduğuna işaret eden Nevil Saadetoğlu isimli yurttaş, “Olası kasttan yargılanmalılar” dedi.

İnşaat firmalarının, binaları sağlamlık üzerine değil de, ticari amaçla inşa ettiklerine dikkat çeken Mustafa Demir isimli yurttaş da, “Özellikle bu depremden sonrasına ve önümüzde yaşayabileceğimiz tabiat olaylarını daha korunaklı hale getirebiliriz, daha önüne geçebiliriz. Tek temennimiz bu” şeklinde konuştu.

“İdam cezası geri gelmeli ve idamla yargılanmalılar” diyen Erkan Dökgöz isimli yurttaş ise “Kusurdan yargılanacak olmaları kesinlikle yanlış. Çocuklarımız, canlarımız gitti” dedi.

Türkiye’nin kendine göre bir hukuk sistemi olduğunu belirten Mustafa Kortun isimli bir başka yurttaş ise,“Suçu işleyenler hak ettikleri cezayı almalı ve kamuoyu vicdanı da bu konuda rahatlatılmalıdır. Ümit ederim ki Türkiye’deki hukuk yetkilileri de bunu göz önünde bulunduracaklardır” ifadelerine yer verdi.

Ali İhsan Çevik: Yürüklükte olan en ağır ceza verilmeli

“Allah kimseye yaşatmasın. Çok ağır bir süreç. Ateş düştüğü yeri yalar derler. Gerçekten çok ağır bir süreç. Hayatlarını kaybedenleri hepsi bizim çocuklarımız. Eğer bir ihmal varsa, eğer bir hata varsa, eğer bir yanlış varsa yürürlükte olan en ağır cezanın verilmesi gerektiğine inanıyorum. İşin teknik yönünü bilemiyoruz. Ciddi bir ceza almaları gerektiğini düşünüyoruz. Çok yakın arkadaşlarımızın evlatları da hayatlarını kaybetti. Ne olursa olsun kesinlikle en ağır cezanın verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Giden canlarımızı geri getirmez ama en azından yaslı aileleri bir nebze olsun rahatlatır.”

Kasım Fergar: “Olası kast ile” en ağır şekilde yargılamalarını ve cezalandırılmalarını istiyorum

“Olayı ben yaşamış gibi üzüldüğüm için suçluların “olası kast ile” en ağır şekilde yargılamalarını ve cezalandırılmalarını istiyorum. Bu sürecin de bu kadar hafif bir şekilde kapatılması ya da üstünün kapatılması değil, olabildiğince oyularak, en detayına inilerek yapılmasını istiyorum.”

Nevil Saadetoğlu: “Olası kasttan” yargılanmalılar

“Bina kusurlu, bu şekilde suçlanmamaları gerekir. “Olası kasttan” yargılanmalılar. Sorumluların en ağır cezaları almaları gerekir. Söyleyecek başka bir şey yok.”

Mustafa Demir: İnşallah daha da ağır cezalar getirilir

“Ne yazıkki para çevirme, para aklama ile yapılan binalar sağlamlık üzerine değil de tamamen ticari olduğu için ne yazık ki devlet ya bunu öngöremiyor ya da çok üstüne düşmüyor. Bunların kontrolü daha iyi sağlanabilirdi diye düşünüyoruz. Gönlümüz ister ki bunun gibi birçok inşaat sahibi hepsi yargıya daha ağır bir şekilde tabi tutulsun. Ne yazık ki bizim gönlümüzden geçen olmuyor. İnşallah daha da ağır cezalar getirilir. Özellikle bu depremden sonrasına ve önümüzde yaşayabileceğimiz tabiat olaylarını daha korunaklı hale getirebiliriz, daha önüne geçebiliriz. Tek temennimiz bu.”

Mehmet Olacak: En ağır cezayı almaları lazım

“En ağır cezaları almaları lazım. Hatta müteahhitin birini geçen gün halk yakalandı. Buradaymış galiba. Suçluların en ağır cezayı almaları gerekiyor.”

Erkan Dökgöz: İdam cezası geri gelmeli ve idamla yargılanmalılar

“Kusurdan yargılanacak olmaları kesinlikle yanlış. Çocuklarımız, canlarımız gitti. Kaç canımız gitti orada. İnsanlar evi otel yapıyor, üstüne bir kat daha çıkıyor ve yargılandıkları cezaya bak. İdam cezası geri gelmeli ve idamla yargılanmaları lazım. Çocuklarımızın, o cennet kuzularımızın suçu neydi? Çocuklarımız kesinlikle boşu boşuna gittiler ve suçlular 3-5 yıl yatıp geri mi çıkacaklar? Adalet nerede? Adalet varsa çocuklarımızın hayatına mal olan en büyük suçlu onlar. Canlarımız heba oldu.”

Mustafa Kortun: Suçu işleyenler hak ettikleri cezayı almalı ve kamuoyu vicdanı rahatlatılmalı

“İsias Otel’de kaybettiğimiz canlar ve deprem nedeniyle, inşaat kusuru nedeniyle çöken evler, binalar var. Orada da canlar kaybedildi. Türkiye’nin tabi kendine göre bir hukuk sistemi var. Ben hukukçu olmadığım için o konuda çok ayrıntılı bir şey söyleyemiyorum ama önemli olan bu suçu işleyenlerin hak ettikleri cezayı almaları ve kamuoyu vicdanı da bu konuda rahatlatılmalı. Ümit ederim ki Türkiye’deki hukuk yetkilileri de bunu göz önünde bulunduracaklardır.”