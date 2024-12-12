“YENİDÜZEN düşünce özgürlüğü, barış ve demokrasi mücadelesinin de onurlu bir hikayesidir”

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi, YENİDÜZEN gazetesinin 49’uncu yılını kutladı.

Ekmekçi, “Uzun yıllar çeşitli kademelerde görev almaktan her zaman onur duyduğum Yenidüzen Gazetesi, 49 yıllık gururlu bir tarihi geride bıraktı. Bu süreç, sadece bir gazetenin değil, aynı zamanda düşünce özgürlüğü, barış ve demokrasi mücadelesinin de onurlu bir hikayesidir.” ifadelerine yer verdi.

Yenidüzen’in düşünce özgürlüğü, barış ve demokrasi mücadelesindeki önemli rolüne vurgu yapan Ekmekçi, “49 yıl boyunca, halkın sesi olmayı başaran ve toplumun ortak değerlerini cesaretle savunan Yenidüzen, bir basın organından öte, bir idealin simgesi olmuştur.” dedi.

Ekmekçi sözlerine şöyle devam etti:

“Bu yolculukta emeği geçen, yorulmadan çalışan, fikirleriyle katkı sunan ve gazetenin her satırına değer katan tüm meslektaşlarıma ve dostlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Önce basılı, devamında Kıbrıs Türk medyasındaki dijital dönüşüm süreçlerinde de başarı hikayesine devam eden Yenidüzen ailesi, Kıbrıs Türk basını için de örnek olmaya devam ediyor. Barışın, demokrasinin ve adaletin her zaman en ön saflarında yer alan Yenidüzen ailesinin, yarım asıra yaklaşırken, aynı azim ve kararlılıkla mücadelenizi sürdürmek ve daha nice başarılara imza atmanız dileğiyle… Tüm emeği geçenlere selam olsun!”