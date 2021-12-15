YENİDÜZEN ailesi '46. yılı' kutladı: "Dayanışma ile barışı görene kadar mücadeleye devam edeceğiz"

YENİDÜZEN Gazetesi 46’ıncı kuruluş yıldönümünü çalışanlar ve yazarların katıldığı bir aile yemeği ile kutladı.

Lefkoşa Eziç Restoran’da düzenlenen yemekte bir kez daha yurdumuz Kıbrıs için barış, basınımız için özgürlük mesajları verildi, Yenidüzen’in bu süreçteki rolüne dikkat çekildi.

Aile yemeğinde kısa bir konuşma yapan Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı Kıbrıs Türk basını için YENİDÜZEN’in önemine işaret ederek, “Dayanışma en önemli sermayemizdir, böylesine güzel bir aileyle birlikte üretmek her sabah bir umuttur” dedi.



Cenk Mutluyakalı, YENİDÜZEN logosunun hep en tepede olduğuna dikkat çekerek, “Bu logonun üzerine bir başka habere yer vermiyoruz, orası, hani o sürmanşet dedikleri yere yurdumuza barışın geldiği haberini vermek için bekliyoruz. O güne dek, o logonun üzerine bir başka haber koymak istemiyoruz, orayı barışa rezerve ettik” şeklinde konuştu.



Cenk Mutluyakalı: “Zor günler, mesleği gerçek bir dayanışma ile başarıyoruz”

Cenk Mutluyakalı konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Pandemide ilk yılı atlatmışsak bunu dayanışma ile başardık, YENİDÜZEN’in kuruluşundaki anlayış, değerler bütünü, gelenek bu süreçte de kendini gösterdi. Bu zor günlerde gördük ki YENİDÜZEN bir gazetesinin ötesidir. Yurt sevgisi, barış, demokrasi ve etik gazetecilik duruşumuz karşılık bulmuştur. Pandemide çok zor şartlarda çalıştık, çok zor bir süreçten geçtik ama alınımız açık ayakta kaldık, kenetlendik. Ülkemiz de bizler de halen zor günlerden geçiyoruz, yine yenilmeyeceğiz, yine kenetleneceğiz. Herkese katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum.”

Erhürman: “Basında yıldız gibi parlayan Yenidüzen’le gurur duyuyoruz”

YENİDÜZEN’in kurucusu Cumhuriyetçi Türk Partisi adına da Genel Başkan Tufan Erhürman ve Genel

Sekreter Erdoğan Sorakın ile Mali Sekreter Ali Karavezirler yemeğe katıldı.



Erhürman ülkemizde çok zor şartlarda gazetecilik yapıldığını anlatarak, YENİDÜZEN'in basın özgürlüğü adına önemli bir misyon üstlendiğini söyledi. Erhürman şu sözleri kullandı:



“Bu topraklarda herhangi bir kurumun hele de bir gazetenin 46 yılı geride bırakması son derece gurur verici. YENİDÜZEN dayanışma geleneğini yaşattığı için de onunla gurur duyuyoruz. Dayanışma ruhu nesilden nesle taşındı. Gelenekten geleceğe kelimeleri YENİDÜZEN’de vücut buldu. YENİDÜZEN aynı zamanda her zaman yeni ve genç kadroları bünyesine katıyor, bu anlamda, basınımızda bir yıldız gibi parlıyor. Kendi ayakları üzerinde durarak, geleneklerine bağlılıkla, yüzünü geleceğe dönerek yürüyen bu gazete ve çalışanlarıyla ne kadar gurur duysak azdır…”

Tayfun Çağra’ya 22. Yıl plaketi

Kuruluş yemeğinde ayrıca emekliye ayrılacak olan YENİDÜZEN Yayın Koordinatörü Tayfun Çağra’ya da emek verdiği 22 yıl için teşekkür plaketi takdim edildi.

Plaket takdiminde duygu dolu anlar yaşandı.

22. yıl plaketi alan Çağra, yaptığı teşekkür konuşmasında “Yıllarca emek verdiğim Yenidüzen’e nice yıllar diliyorum, genç arkadaşlarımızın bu mücadeleyi kararlılık sürdüreceğine inanıyorum ve gönül huzuru içerisinde görevimi devrediyorum. Yerimi gençlere bırakıyorum, bu yüzden içim rahat. Umarım YENİDÜZEN yıllarca ileriye taşınır” dedi.



Cenk Mutluyakalı da YENİDÜZEN’in 46 yıllık tarihinde, 21 yıl boyunca bu gazeteyi yönetme onurunu yaşadığını belirterek, gelecek yıl Genel Yayın Yönetmenliği’ni gazeteci Mert Özdağ’a devredeceğini, Yenidüzen’in bir okul gibi kendi içinden yetişen değerlerle misyonunu sürdüreceğini belirtti.