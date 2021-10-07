YENİDÜZEN, 30 yıllık emekçisini alkışlarla uğurladı

YENİDÜZEN’de 30 yıldır sayfa tasarımcısı olarak çalışan Cafer Altındağ emekliye ayrıldı. Altındağ aynı zamanda gazetede 30 yılını doldurarak emekli olan ilk kişi oldu.

Gazetede düzenlenen etkinlikte, Cafer Altındağ’a emeklerinden dolayı YENİDÜZEN Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı tarafından teşekkür plaketi verildi.

Mutluyakalı yaptığı açıklamada, YENİDÜZEN'e 30 yıl boyunca emek verdi Cafer Altındağ, gerçek bir basın emekçi olarak terini akıttı, adanmışlıkla çalıştı. Ülkemizde özel sektörde çok örneği yok sanırım, iş hayatı boyunca, tüm sosyal yatırımlarını YENİDÜZEN'den yaptı. Yayla'dan Lefkoşa'ya geldi her akşam, geceleri çalıştı sayfa operatörü olarak, iş disiplinine ve insanlığına hayranlık duyduk. Hep mütevazı oldu, hep tertemiz. 'Güzel yürekli insan' denince, ilk aklıma gelenlerdendir Cafer” ifadelerini kullandı.

Gazetede örgütlü bulunan Devrimci Genel İş Sendikası’nın başkanı Ömer Naşit de, Cafer Altındağ’a lefkara işli bir tablo hediye etti.

Etkinlikte çalışma arkadaşları da Altındağ ile yaşadıkları deneyimleri aktardı, emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Cafer Altındağ gazeteden alkışlarla uğurlandı.