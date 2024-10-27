“Yenidoğan Ünitesi’nde yaşanan vahim olayla ilgili Sağlık Bakanı’nın açıklaması yetersiz ve samimiyetsiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Yenidoğan Ünitesi’nde yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, “Yetkililere çağrımız ve uyarımız bebeklerin durumu ve süreçle ile ilgili şeffaf olunması, ailelere ve topluma düzenli bilgi verilmesidir. Ayrıca bu vahim olayın nedenlerinin ve sorumlularının açıklıkla ortaya çıkması için sürecin yakından takipçisi olacağız” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle:

Bilindiği üzere Cuma akşamı Yenidoğan Ünitesi’nde su şişeleri arasında bulunan alkol şişesinden su yerine mamalara alkol katılmış ve prematüre (zamanından önce) doğan yedi bebek bu mamalarla beslenmiştir. Bebeklerden biri maalesef kaybedilmiş diğer altı bebek ise yenidoğan uzmanı hekimlerin gözetiminde yoğun bakım şartlarında tedavi edilmektedir.

Olay vahimdir ve çok acıdır. Bu konuda ve ülkemizin çöken sağlık sistemi ile ilgili söylenecek çok söz var. Ancak konu çok sıcak ve acı verici olsa da bu konu özelinde bazı sorular sormak görevimizdir.

Hastanede kalite kontrol sistemi uygulanıyor mu?

Alkol nasıl olur da şu şişelerinin arasında veya yanında etiketsiz olarak bulundurulur? Hemşire ve personel eğitimleri yenidoğan ünitesinde çalışmak için yeterli mi?

Cihaz ve ekipman eksikliği var mı?

Cumartesi sabah Mihriban bebek ölmesine rağmen konu ailelere neden bildirilmedi ve konunun medyada gündeme gelmesi beklendi? Sağlık Bakanı’nın açıklamasını oldukça yetersiz ve samimiyetten uzak bulduğumuzu kamuoyu ile paylaşırız.

CTP olarak bu soruları ve dahalarını sormaya devam edeceğiz. Konunun ört bas edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Ancak şu anda önceliğimiz altı bebeğimizin her birinin sağlıklarına ve ailelerine kavuşmalarının sağlanmasıdır.

Konu polise intikal etmiş ve 5 sağlık çalışanı tutuklanmıştır.

Yetkililere çağrımız ve uyarımız bebeklerin durumu ve süreçle ile ilgili şeffaf olunması, ailelere ve topluma düzenli bilgi verilmesidir. Ayrıca bu vahim olayın nedenlerinin ve sorumlularının açıklıkla ortaya çıkması için sürecin yakından takipçisi olacağız.

Hayatını kaybeden bebeğimize Allahtan rahmet, acılı ailesine de baş sağlığı, tedavi altında olan bebeklerimize acil şifalar dileriz. En kısa sürede anne ve babalarının kucaklarına kavuşmalarını dileriz.