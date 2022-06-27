Yeni zamla faturalar nasıl şekillenecek? Faturalar daha da yakacak

Kıb-Tek’in yaptığı kWs başına 56 kuruşluk zam ile konut tarifelerinde 500 TL’lik fatura 688 TL’ye çıkarken, en düşük kullanım dilimlerinde dahi 180 TL’yi aşan artışlar görülüyor, ticari tarifeler ise tüketicinin cebini yakıyor…

İki kişilik küçük bir evde yaşam süren bireylerin ortalama kullanımı olan 300 kWs elektrik tüketimindeki aylık fatura ise 186 TL’lik artışla 502 TL’den 688 TL’ye çıkacak.

Konut tarifesinde en çok tüketilen dilim arasında olan 4 kişilik bir ailenin 600 kWs elektrik tüketimi için geçtiğimiz ay ödediği 1,258 TL’lik faturanın bu ayki 342 TL artış ile 1,600 TL olacağı hesaplandı.

Ticari tarifelerde ise benzer koşullardaki faturaların en az 622 TL ile 31 bin TL’yi aşan rakamlarla artış yaşayacağı dikkat çekti.

Fehime ALASYA

Kıb-Tek’in tarife ücretlerine Kws başına 56,58 kuruşluk zammı ile elektrik faturaları katlandıkça katlanıyor. Alım gücü düşen vatandaş, yaz aylarının da gelmesiyle artacak olan elektrik tüketimini ne kadar kıssa da yapılan zam ile yine de fahiş faturalarla yüz yüze kalacak.

Kıb-Tek’in yaptığı 56 kuruşluk zam ile konut tarifelerinde 500 TL’lik fatura 688 TL’ye çıkarken, en düşük kullanım dilimlerinde dahi 180 TL’yi aşan artışlar görülüyor, ticari tarifeler ise tüketicinin cebini yakıyor…

Konutların elektrik faturalarında, bir önceki faturaya kıyasla, aynı tüketim oranıyla ‘ortalama kullanımda’ 186 TL ile 589 TL arasında artacağı görüldü.

Ticari tarifelerde ise benzer koşullardaki faturaların en az 622 TL ile 31 bin TL’yi aşan rakamlarla artış yaşayacağı dikkat çekti.

Turizm sektöründeki otel işletmecileri ise bu “Mahvolduk, ipin üzerinde yürüyorduk, bizi düşürmek için her şeyi yapıyorlar” diyerek yapılan zammı sert bir dille eleştirdi.

Yaz sezonu için açıklanan fiyatları mecburen temel girdilerin artması nedeniyle değişmek zorunda kalacağını kaydeden işletmeler, bunun müşteri kaybına yol açacağını anlattı.

“Ayakta kalmaya çalışıyoruz” diyen işletmeler, bu şekilde sürdürülebilirliğin olmayacağını kaydetti.

Yapılan zamla elektrik faturalarında yaşanacak olan değişik örneklemler, Eski KIB-TEK Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu’nun düzenlediği fiyat çalışmalarına yansıdı.

Konut tarifelerinde 500 TL’lik fatura 688 TL olacak

En çok kullanılan tariflerde 342 TL ile 560 TL’lik zamlar…

Konut tarifesinde en çok tüketilen dilim arasında olan 4 kişilik bir ailenin 600 kWs elektrik tüketimi için geçtiğimiz ay ödediği 1,258 TL’lik faturanın bu ayki zam ile 342 TL artış ile 1,600 TL olacağı hesaplandı.

Mevcut koşullarda dört kişilik bir ailenin aylık 600 kWs elektrik tüketiminin havaların ısınmasıyla 900 kWs dilimine gireceği düşünüldüğünde ise 2 bin 443 TL olan bu faturanın ise 560 TL’lik zamla 3,003 TL’ye çıkacağı görüldü.

En düşük kullanımlarda dahi 180 TL’yi aşan artış

İki kişilik küçük bir evde yaşam süren bireylerin ortalama kullanımı olan 300 kWs elektrik tüketimindeki aylık fatura ise186 TL’lik artışla 502 TL’den 688 TL’ye çıkacak.

Yüksek kullanım konut tarifelerinde 589 TL’lik artış

Konut tüketimindeki üst dilimler düşünüldüğünde 1,200 kWs için aylık 3 bin 681 TL ödeyen bir hane halkının faturası 589 TL’lik artış ile 4 bin 427 TL’ye yükseliyor.

Ticari tarifeler cep yakacak

Ticari tarifelerde en küçük bir ofisin ortalama tüketimi olan 1,000 kWs aylık tüketim ücreti 3 bin TL’den 3 bin 700 TL’ye çıkarken, 2 bin kWs tüketimi olan ticari alanların aylık 6 bin TL olan faturası 7 bin 296 TL’ye yükselecek.

3 bin ile 6 bin TL’yi aşan fark

Özellikle küçük marketlerin kullanımı olan aylık 5 bin kWs elektrik tüketiminde ise 14 bin 900 TL olan fatura, 18 bin TL’ye, aylık 10 bin kWs tüketimi olan 29 bin 800 TL’lik fatura ise 36 bin TL’ye çıkacak.

Oteller yandı!

Aylık 20 bin kWs tüketimi olanların faturası59 bin TL’den 71 bin TL’ye, aylık 50 bin kWs tüketimi olanların faturası 148 bin TL’den 179 bin TL’ye çıkacağı dikkat çekti.

Büyük otellerdeki kullanımlarda görülen aylık 500 bin kWs tüketimi olanlar ise 1 bilyon 500 bin TL yerine 1 milyon 800 bin TL ödeyeceği görüldü.

OTEL İŞLETMECİLERİ DERT KÜPÜ!

Dome otel Genel Müdürü Tolga Demiral:

“Mahvolduk, ipin üstünde gidiyoruz, bizi düşürmek için ellerinden geleni yapıyorlar”

“Mahvolduk, ipin üstünde gidiyoruz, bizi düşürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Tüm girdi maliyetleri değişiyor, zam yapmak zorunda kalıyoruz, uçak biletleri ayrı dert, nasıl başa çıkacağımızı bilmiyoruz, hiçbir şeyden tasarrufa gidemeyiz, kara kara ne yapacağımız düşünüyoruz.”

Burhan’s Hotel Direktörü Burhan Kalın:

“Bölgeye gelen bile olmuyor, Karpaz eski Karpaz değil…”

“Ülke şartlarında ayakta kalma çok zor. Gelen giden kimse yok, işler düşük ama tüm temel giderler artıyor. Sırf ayakta kalmak için elimizden geleni yapacağız. Tek amacım 2022 yılında elektrik, su, gaz ve personeli ödeyeyim de mahcup olmayım… 2022 yaz fiyatlarımı açıklamıştım, şimdi mecburen değişeceğiz. Bayramda kurları düşük tuttuk ki konaklamalar artsın. Ama bayram sonrası fiyat değişikliğine gideceğim, başka çarem yok. Bölgeye gelen bile olmuyor, akaryakıt ücretleri beli, Karpaz eski Karpaz değil…”

Acapulco Satış ve Pazarlama Müdürü Özer Özbilen:

“Turizm üvey evlat oldu, desteklenmiyor”

“Sadece elektrik değil, genel olarak hayat pahalılığı bizi çok kötü vuruyor. Girdi fiyatlarının artışı satış fiyatlarına yansıyor ve alıcı bulmakta zorlanıyoruz. Elektrik üzerine teşvik de verilmiyor, turizm üvey evlat oldu, desteklenmiyor. Otellerin masrafları azaltılmalı, buna genel olarak dokunuşlar şart. Uçak bileti fiyatları ayrı dert… Çok fahiş rakamlar gündemde. Sıkıntı genel olarak çok büyük…”

Kemerli Konak Kayla Butik Otel (Archway Restaurant) Direktörü Murat Girgen:

“Ne yapacağımızı bilmiyoruz, faturaları elektrikler kesilince pazarlıkla ödeyebiliyoruz”

“Zaten faturaları ödeyemez durumdayız, elektriklerimizin kesilmesini bekliyoruz, kesilince en az rakamı ödeyip açtırıyoruz, borcumuz birikiyor. Elektrik fiyatları 3,4 kat arttı ve hala zam geliyor, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Elektrikler kesilince giderek pazarlık yapıyoruz, ‘şu kadar versek açılır mı, ama biz şu kadar verebileceğiz’ diyoruz, elektriklerimizi açtırıyoruz. Borçlu yaşıyoruz”