Yağmurlu havanın hakim olduğu 2024 yılının son günlerinin ardından, yeni yılın ilk günlerinde yağmur beklenmiyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 2-8 Ocak tarihlerini kapsayan raporuna göre, bölge genellikle yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Buna göre, hafta boyunca hava genellikle az bulutlu, zamanla parçalı veya çok bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığının 16-19 derece dolaylarında olması beklenirken, rüzgar periyodun ilk günlerinde kuzey ve batı, diğer günlerde ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.