‘Yeni Yıl Pazarı’ ve ‘Çarşı Şöleni’

Girne Belediyesi, 21 - 22 Aralık tarihlerinde düzenleyeceği ‘Yeni Yıl Pazarı’ ve ‘9. Girne Çarşı Şöleni’ etkinliği ile yeni yıl kutlamalarına başlıyor. Ramadan Cemil Meydanı’nda ve Ziya Rızkı Caddesi'nde iki gün boyunca eş zamanlı devam edecek olan ‘Yeni Yıl Pazarı’ ve ‘9. Girne Çarşı Şöleni’ etkinlikleri kapsamında birbirinden özel yerli ve yabancı sanatçının yanı sıra hediyelik eşya ile kültürel lezzetleri katılımcılara sunacak olan birçok stant yer alıyor.

‘YENİ YIL PAZARI’

21 Aralık Cumartesi günü saat 10:00’da stantların açılması ile başlayacak olan ‘Yeni Yıl Pazarı’ etkinlikleri kapsamında 11:00’de Girne Belediyesi Çocuk ve Gençlik Korosu ve eş zamanlı olarak yine 11:00’de Parlayan Yıldızlar Işıltılı Süsler: Çocuklar için bir yılbaşı el sanatları atölyesi yer alıyor. 11:45’te Girne Belediyesi Zeybek Dans Grubu’nun sahne alacağı etkinlikler, 12:15’te Çocuklar ve Çocuk Kalanlarla Sandalye Oyunu ve ardından 13:00’te Deniz Yıldızları Yardım Derneği ile Meydanda Dans etkinliği ile devam ediyor. 14:00 - 15:00 saatleri arasında Noel Baba Hediye Dağıtımı, 15:30’da Family Band konseri, 18:00’de Performans Show (Diba Turgut) ile devam edecek olan etkinlikler, 18:30’da Serdar Tuksal Band konseri ile son buluyor. 22 Aralık Pazar günü yine saat 10:00’da stantların açılması ile başlayacak olan etkinlikler kapsamında; 11:00’de Parlayan Yıldızlar Işıltılı Süsler: Çocuklar için bir yılbaşı el sanatları atölyesi yer alıyor. 11:30’da Girne Belediyesi Kafkas Dans Grubu’nun sahne alacağı etkinlikler, 12:00’de Girne Belediyesi Arjantin Tango ve ardından 12:30’da Çocuklar ve Çocuk Kalanlarla Meydanda Sandalye Oyunu etkinliği ile devam ediyor. 14:00 - 15:00 saatleri arasında Noel Baba Hediye Dağıtımı, 15:30’da Family Band konseri, 17:30 Küçük Sıcacık Adımlar Hediye Çekilişi ile devam edecek olan etkinlikler, 18:30’da Melisa Karanlık Band konseri ile son buluyor.

‘9. GİRNE ÇARŞI ŞÖLENİ’

21 - 22 Aralık tarihlerinde, 09:30 - 19:30 saatleri arasında Ziya Rızkı Caddesi'nde gerçekleşecek ‘9. Girne Çarşı Şöleni’ bölge halkına ve ziyaretçilere yeni yıl öncesi alışveriş keyfi yaşatmaya hazırlanıyor.

Dolu dolu alışveriş keyfinin yanı sıra ‘9. Girne Çarşı Şöleni’ programı kapsamında 21 Aralık Cumartesi günü saat 14:30 - 16:00 arasında Hikmet Kurtarıcıoğulları Trio, 22 Aralık Pazar günü ise aynı saatlerde Niyal Öztürk Trio sahne alıyor. Canlı performanslar çarşı merkez dört yolda gerçekleştirilecek.