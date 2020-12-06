“Yeni Yıl - Crafts and Vintage Bazaar” düzenleniyor

Kıbrıs'ın kuzeyinde ilk kez dress code konseptine sahip Crafts and Vintage Bazaar 'ın dokuzuncusu 12 Aralık 2020 - Cumartesi günü 11:00-16:00 saatleri arasında Kızılbaş Kilisesi'nde gerçekleşiyor.

“Yeni Yıl” konseptiyle düzenlenecek olan Crafts and Vintage Bazaar'da her zamanki gibi tasarım, el ürünleri, müzik, vintage giysi ve takılar, çeşitli atıştırmalıklar katılımcıların beğenisine sunulacak.

Etkinlikte ayrıca katılımcılara sürpriz hediyeler de verilecek.

Açıklamada, yerli ve alternatif üreticilere destek olunması amacı ile gerçekleşecek organizasyona tüm yurttaşların davetli olduğu da belirtildi.