“Yeni yapılan dozlar kaydedilmeli”

Araştırma, Yenilikçilik ve Dijital Politika Müsteşarlığı Kıbrıslı Türklere verilecek Avrupa Dijital Covid Aşı Sertifikası ve hatırlatma dozlarıyla ilgili açıklamada bulundu, sürecin nasıl işleyeceğini anlattı. Açıklamada, Avrupa Dijital Covid Aşı Sertifikası (EUDCC) almak için ilk kez başvuru yapacak kişiler için sürecin değişmediği belirtilirken, daha önceden başvuru yapmış ve hatırlatma dozunu da dahil ederek sertifikasını yeniden güncellemek isteyenler için ise verilen web sitesine girerek yeni dozlarını kaydetme çağrısında bulunuldu.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“Araştırma, Yenilikçilik ve Dijital Politika Müsteşarlığı, aşılanmış olan ve seyahat etmek amacıyla hatırlatma dozu (booster dose) dahil Avrupa Dijital Covid Aşı Sertifikasını (EUDCC) almak isteyen Kıbrıslı Türklere sürecin aşağıdaki şekilde olacağını bildirmektedir:

1. Geçmişte seyahat etmek amacıyla Avrupa Dijital Covid Aşı Sertifikasını (EUDCC) almak için başvuru yapmayan ve sertifikasını almak için başvuru yapmak isteyeler için süreç olduğu gibi kalıyor.

2. Başarı ile başvuru yapanlar ve seyahat etmek amacıyla sertifikasını hatırlatma dozu (booster dose) dâhil olmak üzere yeniden çıkarmak isteyenler, web sayfasını ziyaret ederek sadece hatırlatma dozlarını kaydedebilir. Sertifika çıkarmak veya sertifikasını yeniden çıkarmak için ilgilenenler, https://edvc.moh.gov.cy/ sayfasını ziyaret edebilir”.