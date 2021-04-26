"Yeni vizyonumuzu anlatacağız"

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar, Cenevre’de yeni iradeyi ve yeni vizyonu anlatacaklarını söyledi

Tatar, Ankara’ya gitmeden önce Ercan Havaalanı’nda yaptığı açıklamada, Ankara’da bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğini yarın sabah ise Cenevre’ye geçeceğini söyledi.

Çarşamba ve Perşembe günü Türk tarafının yeni iradesini ve yeni vizyonunu anlatacağını söyledi.

“Bizim orada söyleyeceklerimiz ve pozisyonumuz Türkiye ile yüz de yüz örtüşüyor ve uyumludur” ifadesini kullanan Tatar, Kıbrıs’ta federal bir anlaşma olamayacağını, Kıbrıs’ta yan yan yaşayan iki bağımsız egemen işbirliği ile kalıcı bir anlaşma olabileceğini söyleyeceklerini dile getirdi.

Kıbrıs’ta kalıcı bir anlaşmanın hem Ada’daki iki halka hem de bölgesel dengelere katkı koyabilmesi gerektiğini savunan Tatar, “heyetlerle bu yönde çalışmaları yaptık. Orada uluslararası anlaşmalarla ve Kıbrıs’ın yaşanmışlıkları ile ayrıntıları, bize yakışır bir şekilde yapacağız” dedi.

Tatar, dünyayı saran Kovid nedeniyle kendisi ile gidecek grubun dışarı çıkmayacağı kendisinin ve heyetinin görüşmeler çerçevesinde sadece BM binasına gideceğini de ifade etti.

“Bu şekilde bir meydan okuma pandemi döneminde hiç de doğru olmadı”

Tatar, toplantıyı basının da sorularını yanıtlayarak tamamladı.

Sorulan soru karşısında Bu Memleket Bizim Platformu’nun etkinliğini de değerlendiren Tatar, “Herkes bizim vatandaşımız. Bu şekilde bir meydan okuma pandemi döneminde hiç de doğru olmadı. Ortamı germe niyetinde değilim. Herkes çok iyi biliyor ki Türk tarafı iyi niyetine rağmen yıllardır bir karşılık göremedi. Bu nedenle farklı bir vizyon gerekiyor. Tüm detayları ülkeye aktaracağız, günün sonunda büyük söz hakkı halkındır. Yaptıklarımızın hesabını halka vereceğiz.” yorumunu yaptı.