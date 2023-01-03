Yeni Sezonun Trendlerine Uygun Ev Dekorasyonu Yapmanın İncelikleri
Ev dekorasyonunda yeni sezonun öne çıkan unsuru kesinlikle doğallık.
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Ev dekorasyonunda yeni sezonun öne çıkan unsuru kesinlikle doğallık.
Salonlardan mutfaklara, banyolardan balkonlara kadar evin her alanında natural çizgilerin hakim olması aynı zamanda modern bir dekorasyonunda günümüzde ilk koşulu.
Bu nedenle toprak tonları, yeşiller ve yanık turuncular sezonun en trend renkleri arasında. Örneğin koridor ya da mutfak için kahverengi seramik, salonlarda yine toprak tonlarını turuncu ve sarı ile kombinleyerek siz de hem dinlendirici hem de ferah bir dekorasyona imza atabilirsiniz.
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