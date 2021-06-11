'Yeni Saray' için ilk adım

Yapımının Türkiye tarafından finanse edileceği açıklanan Cumhurbaşkanlığı Sarayı için ilk adım atıldı.

Kermiya / Metehan bölgesindeki bir arazi askeri bölge kapsamından çıkarılarak “Cumhurbaşkanlığının kontrol ve yönetimine” verildi.

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre; arazideki çalışmalar askeri yönetimlerle birlikte yürütülecek. Karar göre; Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü arazi ekipleri tarafından gerekli ölçüm çalışmaları, KTBK Komutanlığı ve sorumlu Birlik Komutanlığı temsilcileri nezaretinde yapılacak ve yeni Askeri Bölge sınırı araziye işaretlenecek. 14 Milyon TL’ye mal olacağı söylenen yeni Saray söz konusu arazi üzerine inşa edilecek.

Kararda şu detaylara yer verildi.

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Bakanlar Kurulunun almış olduğu Ç-250-81 sayı ve 25.3.1981 tarih ile Ç-884-80 sayı ve 17.12.1980 tarihli kararların tadil edilerek, Lefkoşa, Aydemet Mahallesi, Ada: "155" Parsel: 1, 2, 3 ile Ortaköy Mah. Ada: "261 " 40 (Eski referans Pafta/Harita: XXl.37 W1, Blok: "F" de kain, 7, 253, 285, Pafta/Harita: XXl.37 E1 Blok: "D" de kain , 41 nolu parsel) parsel numaralı taşınmaz malların "Askeri Bölge" kapsamından çıkarılarak serbest bırakılmasına ilişkin aşağıdaki kararı aldı:

1. Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü arazi ekipleri tarafından gerekli ölçüm çalışmalarının, KTBK Komutanlığı ve sorumlu Birlik Komutanlığı temsilcileri nezaretinde yapılması ve yeni Askeri Bölge sınırının araziye işaretlenmesi,

2. Askeri Bölge kapsamından çıkarılacak bölümlerin protokol haritasına aktarılarak yenilenen protokol haritasının 3 (üç) suretinin KTBK Komutanlığına gönderilmesi ve

3. KKTC Anayasasının 159'uncu maddesinin (1)'inci maddesinin (b) bendi ve (3)'üncü fıkraları ile 41/1977 sayılı İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasasının 4'üncü maddesinin (1 )'inci fıkrası uyarınca , kamu yararına ayrılarak söz konusu arazilerin devletin mülkiyeti altında kalması, eşdeğer maksatlarında kaynak teşkil etmemesi kaydıyla kamu binası yapımı için KKTC Cumhurbaşkanlığının kontrol ve yönetimine verilmesi.

Erdoğan açıklamıştı: Makamı yeni binaya taşıyalım

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kasım 2020’de yaptığı açıklamada “yeni bir Cumhurbaşkanlığı binasının yapımı için” kaynak sağlayacaklarını söylemişti. Erdoğan, “5 dönüm bir arazi temin etmek suretiyle Cumhurbaşkanlığı makamını da inşa ederek makamı yeni binaya taşıyalım… Bu tür makamlar farklı ülkelerin bakışını da değiştirir. Anavatan ve garantör Türkiye KKTC’nin yanında olacaktır. Ortak bir gelecek için çok çalışacağız” demişti.