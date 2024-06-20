Yeni Şafak: Erdoğan KKTC Meclisi’nde konuşacak

Türkiye’de iktidara yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak Gazetesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz’da KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde konuşacağını duyurdu.

Habere göre 20 Temmuz 1974 Türkiye'nin Kıbrıs’a askeri müdahalesinin yıldönümü için adaya gelecek olan Erdoğan askeri geçit törenine katılacak ve KKTC Meclisi'nde konuşma yapacak.

Programa CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de davet eden Erdoğan, bu ziyaretinde Kıbrıs konusundaki güncel gelişmeleri de değerlendirecek.

Erdoğan'ın mecliste yapacağı konuşma ve Kıbrıs programı ile ilgili ise Kuzey Kıbrıs makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.