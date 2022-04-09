Yeni Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu oldu
Kendi atadıkları müdürleri görevden almaya ve yenilerini atamaya devam
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Kendi atadıkları müdürleri görevden almaya ve yenilerini atamaya devam!
Ulusal Birlik Partisi - Demokrat Parti - Yeniden Doğuş Partisi Hükümeti geçen dönem atadığı müdürleri görevden alarak, yenilerini atamaya devam ediyor.
Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat’ı görevden alarak, yerine Şirin Zaimağaoğlu’nu atadı.
Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, geçen hafta da bir yıl önce atadığı müdürlerini görevden almış, yenilerini atamıştı.
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