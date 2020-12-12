"Yeni hükümet belediyelerin sorunlarına çare üretmeli"

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, TV 2020’de Melis Günel'in programına katılarak yerel yönetimlerin yaşadığı sıkıntılar ve yeni hükümetten beklentilerini dile getirdi.

Dünyanın bir çok ülkesinde yerel yönetimlerin görev sürelerinin beş yıl, ülkemizde ise bunun dört yıl olduğunu anımsatan Özçınar, anayasal değişiklikle daha istikrarlı bir yapıya kavuşulması adına yerel yönetimlerin görev sürelerinin uzatılması gerektiğine dikkat çekti.

Mahmut Özçınar, 2021 bütçesi ile ilgili öngörülerine de değindi.

2020 yılında pandemi nedeniyle yerel gelirlerde istenilen noktaya ulaşılamadığını anlatan Özçınar, 2021 bütçesi öngörülerine ilişkin de mevcut yapıya paralel olarak ülkedeki gelir yapısında, dolayısıyla yerel gelirlerde bir artışın söz konusu olmasının beklenmediği şeklinde duyumlar aldıklarını söyledi.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, yerel yönetimlerin kendi öz kaynaklarından oluşturacağı gelirlerde de bir artış yaratamaması halinde personel giderlerinde oluşturulacak hayat pahalılığı yükünün belediyelerde bütçe oluşturulmasında sıkıntılı bir sürece gireceğini anlattı.

Kanalizasyon sistemi olan her belediyeye nüfusu oranında destek verilmesi gerektiğine vurgu yapan Özçınar, su motorları ile ilgili Su Dairesi, kanalizasyon ile ilgili de İçişleri Bakanlığı’na bağlı Maliye Bakanlığı’nın ödeneğinden yararlanabilmelerinin önemli olduğunu, taleplerinin bu yönde olduğunu ifade etti.

Özellikle kırsalda maliyetlerin çok yüksek olduğuna dikkat çeken Özçınar, kanalizasyon sistemi ile ilgili yatırım yapan belediyelere destek sağlanmasının önemli olduğunu, aksi halde vatandaşın daha pahalı yaşamasına vesile olmalarının söz konusu olacağını da kaydetti.

Mahmut Özçınar, K.T. Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu’nun son toplantısında alınan kararla su ücretleri ile ilgili düzenlemenin ertelenmesini istediklerini, su ücretleri ile ilgili ödeneğin talep edilmesi halinde belediyelerin çoğunun sıkıntı içerisine gireceğini söyledi.

Mahmut Özçınar, genellikle kırsalda yaşayan vatandaşın, su fiyatlarının daha düşük olması yönünde talebi bulunduğunu, merkezi yönetimlerin belediyelerin bu noktadaki kayıplarını karşılayarak desteklemesinin önemli olduğunu vurguladı.

Kırsaldaki yapıyı daha canlı tutabilmek, merkeze göçü önleyebilmek açısından böyle bir uygulamanın yapılabileceğin söyleyen Özçınar, bunun da tek elden yönetme şekli ile sağlanabileceğine dikkat çekti.

Bu bağlamda ilgili bakanlıklarla istişare ile bu sorunların çözülmesi gerektiğini ancak yıllardır aynı sorunların devam ettiğini anlatan Özçınar, “çözüm odaklı ortak noktada buluşamıyoruz” dedi.

Belediyelerin güçlü kılınmasının önemine dikkat çeken Özçınar, çok uzun zamandır nüfus sayımı yapılmadığı için gelirleri nüfusa göre alan yerel yönetimlerin sıkıntı yaşadığını belirtti.

Hazırlanan hükümet protokolünde belediyeler ile ilgili sadece bir konunun gündeme alındığını bunun da Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi Emirnamesi ile ilgili olduğunu anlatan Mahmut Özçınar, yeni hükümetin belediyelerle ilgili politikalarını ortaya koyması gerektiğini vurguladı.

Yerel yönetimlerin kendi gelirleriyle yatırım yapabilecek pozisyondan uzaklaştığını bunun da belediye başkanlarının hedeflerine ulaşamamasına neden olduğunu anlatan Özçınar, bir reforma ihtiyaç olduğuna dikkat çekti ve bunun bir an önce hayat bulması gerektiğini söyledi.

“İçişleri Bakanımızın tecrübe, deneyim ve birikimine paralel olarak bu reformun hükümet programı içerisinde yer almasını sağlaması gerekiyor” diyen Özçınar, yerelden kalkınmanın önemine işaret ederek “yerelden kalkınmayı düşünmeyen ülkelerde gelişim sağlanamaz” dedi.

Yeni hükümete başarılar dileyen Özçınar, “belediyelerin sorunlarına çare üretebilme beceri ve çalışkanlığını göstermesini bekliyoruz. Buradaki sorunların çözümünün kendilerinin işini de rahatlatacağını algılamaları gerekir” ifadelerini kullandı.