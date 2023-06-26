Yeni geçiş noktalarına yönelik diplomasi trafiği tıkandı

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, Haspolat’a sadece ticari ve turizm amaçlı geçişler için yeni bir geçiş noktası açılmasını talep ettiklerini, güneydeki yönetimin ise Erenköy’e yeni bir geçiş noktası açılması halinde bu talebi kabul edebileceklerini söylediklerini aktardı.

Tatar, “Erenköy’ün asker barındırdığını ve ‘kutsal toprak’ olduğunu, bu nedenle Erenköy’de yeni bir geçiş noktası fikrini kabul etmediklerini” söyledi.

Tatar, Kıbrıs Türk tarafının Haspolat’a karşılık yeni bir geçiş noktası açılması konusunda Kıbrıs Rum tarafına henüz farklı bir alternatif sunamadığını da belirtti.

Katıldığı TV programında konuşan Tatar, yeni geçiş noktaları konusunda ilk olarak Ledra Palace geçiş noktasını, diplomatik araçların yanı sıra ticari ve turizm amaçlı geçişlere yönelik de açılmasını talep ettiklerini söyledi.

Tatar, “Bunu kabul etmediler. Sadece diplomatik araçların geçmeye devam etmesini istediler. Biz de bunun üzerine Haspolat’ta ticari ve turizm amaçlı yeni bir geçiş noktası açılmasını talep ettik” dedi.

Tatar, “Haspolat geçiş noktası oldukça verimli olurdu. Mağusa, Girne, her yere çevreyolları kullanılarak varılabilir” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Rum tarafının, Erenköy’de bir geçiş noktası açılması halinde bu önerilerinin kabul edileceğini bildirdiğini söyleyen Tatar, “Orayı açmak bizim için mümkün değil. Orada asker var. Poli’ye giderken yolun bu sayede kısalabileceğini söylüyorlar. Ama orası kutsal bir toprak” dedi.

Tatar, Kıbrıs Türk tarafının şu an için Erenköy yerine farklı bir alternatif sunamadığını kaydetti.