Yeni Ford Kuga Çangar Motors’da

Tasarım ve Teknolojinin mükemmel birleşimi.

Çarpıcı tasarımı, verimli ve çevreci motor seçenekleri, rafine ve ergonomik iç dizaynı ve ileri teknolojileri ile Yeni Kuga otomobil severlerin bir SUV’den beklediklerinin çok daha fazlasını sunuyor. Ford’un elektrikli araç modelleri arasında da öncü rol oynayan Yeni Kuga Şarj Edilebilir (PHEV) Hibrit seçeneğiyle SUV dünyasına daha çevreci, daha sessiz ve daha sofistike bir yaklaşım getirmek için tasarlandı.

Tüm Dünya keşif alanınız

Yeni Kuga, ister şehir içi yada şehirler arası yollarda ya da kaygan zemin, zorlu arazi koşullarında gittiğiniz her yerde maksimum kontrolü sunmak için yaratıldı.Yeni Kuga’da araç performansını yol koşullarına tam uyacak şekilde ayarlamanızı sağlayan beş sürüş modundan birini seçebilirsiniz. Sistem seçilen sürüş moduna göre hızlanma, direksiyon ve süspansiyon hassasiyetini değiştirirken yol tutuş ve denge sistemleriyle de çalışarak her ortamda maksimum kontrol sağlıyor.

Yeni Kuga’da Normal, Spor, Islak/Kaygan Zemin, Kalın Kar / Kum veya maksimum verimlilik için Eko modlarından birini seçebiliyorsunuz. Önemli bilgilerin gösterildiği Yeni Kuga’nın 12.3” dijital gösterge panelinin görünümü de seçtiğiniz sürüş moduna göre benzersiz renk temalarıyla değişiyor.

Kişisel sürüş asistanınız

Ford Co-Pilot 360, daha konforlu ve keyifli bir sürüş deneyimi için birlikte çalışan çeşitli teknolojileri buluşturuyor. Adaptif Hız Kontrolü, hızınızı öndeki araca göre otomatik olarak belirleyebiliyor. Sistem ayrıca azami hız işaretlerini algılayıp hız kontrolünüzü buna göre ayarlayabiliyor. Şerit Takip Sistemi de yol işaretlerini izleyerek direksiyon desteğiyle şeridinizin ortasında kalmanıza yardımcı olabiliyor.

SYNC ile hep bağlantıda kalın

8¨ dokunmatik ekran ile sunulan Ford SYNC Multimedya Sistemi, telefonunuzu ve müziğinizi kontrol etmenize olanak tanıyor, akıllı telefonunuzda yer alan navigasyon sistemini kullanmanızı sağlıyor. Apple CarPlay veya AppLink ile bağlanarak en sevdiğiniz akıllı telefon uygulamalarına erişebildiğiniz bu sistem güvenli sürüş yapmanıza imkan tanıyor.

Ayarlanabilir arka koltuk tasarımı

Yeni Ford Kuga’nın dinamik iç tasarımı her yolculuğa uyum sağlayabilmeniz için maksimum düzeyde özgürlük sunuyor. Uzun bir yolculuk için daha fazla saklama alanına mı ihtiyacınız var veya arka koltukta geniş diz mesafesinin konforunu mu tercih ediyorsunuz? Kızaklı yapıdaki arka koltuk tasarımı, ihtiyacınıza göre ileri veya geri kaydırılabiliyor. Geri alındığında diz mesafesi 12,5 cm’ye kadar arttırılabilirken Öne alındığında bagaj kapasitesi 67 litreye kadar artırılabiliyor. Böylece ihtiyacınız olan her şeyi bagaja sığdırabiliyorsunuz.