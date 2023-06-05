”Yeni dönemin ilk adımı için meşaleler yandı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) dün akşam Paradise Park’ta 25 Haziran Ara Seçimlerine yönelik tanıtım gecesi düzenledi.

Etkinliğe, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, MYK üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, partililer ve çok sayıda yurttaş katılırken, CTP’nin 25 Haziran ara seçimlerindeki adayı Sami Özuslu’ya destek belirttiler.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu’nun konuşma yaptığı etkinlikte, CTP’nin seçim klibi de gösterildi. “Bu Ülke Sensin – Sen Hep Varsın” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, 25 Haziran’ın değişiminin başlangıcının ilk adımı olacağı belirtildi.

Erhürman: Yeni bir dönemin başlaması için ilk adım

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bu topraklara kök salan, bu topraklara tırnaklarını geçiren, geleceğini bu yurtta hayal eden ve bu topraklar için gece gündüz çalışan kardeşlerimiz hepiniz hoş geldiniz” diyerek sözlerine başladı. İnsanların Sami Özuslu’yu görünce yüzlerinin güldüğünü gözlemlediklerinin altını çizen Erhürman, “Tek tek evleri gezeceğiz. Tek tek herkesi kucaklayacağız. Göğsümüzü gere gere Sami Özuslu bizim adayımız diyeceğiz” ifadelerini kullandı. Sami Özuslu’nun 25 Haziran’da Meclis’e doğru yürüyeceğine işaret eden Erhürman, “Dürüstlüğünden, bunca yıldır bu ülkede emek, barış, demokrasi ve özgürlük için verdiği mücadeleden, bu memleketteki tek bir insanın dahi kuşku duymadığı bir adayımız var” dedi. Bu memlekette çok uzun bir süreden beri sağlıkta, eğitimde sorunlar olduğuna dikkat çeken Erhürman, konut hakkının yok derecesine doğru ilerlediğinin altını çizdi. “Kimse çocuğuna ev alma hayali kuramıyor. Bu ülkede artık güvenlik de yok. Sokakta yürürken, trafikte giderken insanlarımız tedirgin hissediyor” diyen Erhürman, 25 Haziran’dan sonra yeni bir dönemin başlaması için ilk adımın atılacağını kaydetti.

“Bu ülkeyi hep birlikte yöneteceğiz”

“Sizin sendikalarınız, yetişmiş insanlarınız da yok, siz bir şey yapamazsınız diyorlar, biz de sevgili Sami ile birlikte, yağma yok, sen de varsın, ben de varım, biz de varız diyoruz. Bu ülke hepimizin, bu ülkeyi hep birlikte yöneteceğiz” diye konuşan Erhürman, bu ülkede nüfus politikasını hayata geçireceklerini belirtti. Kontrolsüz yabancı girişi diye bir şeyin yeni dönemde söz konusu olmayacağını vurgulayan Erhürman, “Bu ülkede artık nüfus politikası aracılığıyla sadece ihtiyaç duyduğumuz alanlarda belirli insanın girişini sağlayacağız. Bunlar bir milletvekili alınca olmayacak. 25’inde bu sandıklarda Kıbrıs Türk halkı önce bir şey söyleyecek. Geçen ocak 2022’den bugüne kadar bize yaşattıklarınız, iradesizliği, Sarayönü’ne hapsetme çabasını, yok etme çabasını 25’inde sandığa atacağımız oyla reddediyoruz, sizi kabul etmiyoruz diyeceğiz” diye konuştu. Erhürman, “25’inin akşamı sandıklar açılınca, o sandıklardan ışık yükselmeye başlayacak. 25’i sadece bir milletvekilinin seçileceği bir gün değildir. 25’i bu ülkede, bu karabasanın dağılacağı, sandıktan ışığın yükseleceği, Kıbrıs Türk halkının yetişmiş insanlarıyla, kurumlarıyla birlikte bu ülkeyi yönetmeye başlayacağımız gün olacak. 25’i değişimin başlayacağı gündür” diye ekledi.

Özuslu: İnsanların gözlerinde umut var ancak içleri kan ağlıyor

CTP Milletvekili Adayı Sami Özuslu, haftalardır köy köy gezdiklerini ve insanların içtenliği hissedebildiklerini vurguladı. İnsanların gözünde umut parlasa da, içlerinin kan ağladığına dikkat çeken Özuslu, “İnsanlarımızın tümü de geçim sıkıntısı yaşıyor. Hiçbir şekilde yönetilmeyen bir memleketten bahsediyoruz” dedi. Sami Özuslu, “Bu ülkede ekonomik sorunların çözümü vardır, istikrarlı para birimine geçişin mümkün olduğu nettir” ifadelerini kullandı. Yeni dönemde bu memleketi hep birlikte yöneteceklerine vurgu yapan Özuslu, “Sivil toplumuyla bu ülkenin bütün değerleriyle, eğitimli gençlerimizle, iş insanlarımızla, üreticimizle, öğretmenimizle, aydınımızla, hep birlikte yöneteceğiz” diye konuştu.

“Güzel günlerin ilk ışıklarını birlikte yakacağız”

İlk günden itibaren temiz bir kampanya yapacaklarını söylediklerini hatırlatan Özuslu, kimseyle kavga etmeyeceklerinin altını çizdi. “Kimse hakkında yalan iftira atmayacağız. Zaten hiç yapmadık. Hiçbir adayla ilgili olumsuz bir lakırdı duymadınız. Partimizden de çıkmadı, çıkmayacak. Bu memlekette yaşayan, ister yurttaş olsun olmasın, herkesin derdi, bizim derdimizdir. Herkesin gailesini çekiyoruz.” ifadelerini kullandı. Sami Özuslu, “Toplumsal birlikten, ortak değerlerimizden, bizi biz yapan değerlerden bahsedeceğiz. Bu toplum bir tutkala ihtiyaç duyuyor. 25 Haziran’daki yeni dönemde bambaşka bir gelecek inşa edeceğiz. Kadrolarımızla, gençlerimizle. Bu akşam startı verdik. O güzel günlerin, geleceğin ilk ışıklarını birlikte yakalım. Siz hep varsınız, bu ülke sizsiniz, bu ülke bizim. Bu memleket bizim, birlikte yöneteceğiz” diye ekledi.