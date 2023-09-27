“Yeni bir siyasi parti kurmayı düşünüyorum"

Demokrat Parti’nin eski Genel Başkanı Serdar Denktaş, “yeni bir siyasi parti kurma konusunu değerlendirdiğini” açıkladı.

Kanal T’de Ahmet Kaptan’ın programına konuk olan Denktaş, yeni bir siyasi parti kurması konusunda “ciddi talepler ve baskılar olduğunu” söyledi, “Değerlendiriyorum. Henüz sonuca varmadım. Evet ya da hayır demiyorum. Düşünme aşamasındayım” ifadelerini kullandı.

Denktaş, “Kendi hedefleri” olduğunu yinelediği açıklamasında, sözünü ettiği “hedefin” ne olduğunu belirtmedi. Geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda, 2025 yılında gerçekleşecek Cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olacağını belirtmişti…

Serdar Denktaş, “Yeni bir siyasi parti kurma çalışmanız olduğu yönünde söylentilerle ilgili ne diyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bu konuda ciddi talepler ve baskılar var. Önümüze düş, kuralım bir parti şeklinde talepler... Bir taraftan artık değerlendiriyorum olsun mu olmasın mı diye ama kendi hedeflerimle ters düşmek istemiyorum. Şu anda bir değerlendirme aşamasındayım. Bir de memlekette herkes sizi öne sürer ama arkanızda durmaz. Kendi hedeflerim var, siyasetten kopmadım. İzliyorum, üzülüyorum, öfkeleniyorum… Siyaset zaten ben bırakmıyor. Bu da değerlendirdiğim konulardan biridir. Henüz sonuca varmış değil. Evet ya da hayır demiyorum. Düşünme aşamasındayım.”